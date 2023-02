All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 la tensione è alle stelle: dopo la 35^ puntata in onda lunedì 29 febbraio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi hanno deciso di avere un confronto in cui si sono detti tutto ciò che l’uno pensa dell’altra. Secondo l’influencer salernitana, Edoardo e la sua fidanzata le hanno messo contro il suo fidanzato. Dal canto suo, Tavassi ha sostenuto che il rapporto è stato rovinato dalla stessa Antonella.

Che cos’è successo in puntata?

Nel corso della puntata di lunedì 20 febbraio, Edoardo Donnamaria si è ritrovato tra due fuochi: da un lato l’amore, mentre dall’altro gli amici.

Edoardo Tavassi non ha esitato a dire che vorrebbe vedere Antonella lontana dal suo amico, poiché è stufo di vederlo soffrire. Secondo Antonella Fiordelisi, gli amici del fidanzato hanno sempre cercato di metterlo contro di lei. Donnamaria invece, ha ribadito di essere in grado di scindere le amicizie dall’amore e non è disposto ad interrompere i rapporti amichevoli con il gruppo dei “Spartani”. Inoltre ha detto che tra tutti i concorrenti presenti al Grande Fratello Vip 7, Micol è l’unica che considera una vera amica e continuerà a frequentarla anche lontano dai riflettori visto che si conoscono da prima del reality show.

Faccia a faccia tra Edoardo e Antonella

Il giorno seguente la puntata del Grande Fratello Vip 7, è arrivata la resa dei conti fra Antonella e Tavassi.

L'influencer ha ribadito Donnamaria è stato messo contro di lei: “Noi abbiamo litigato quando c’eravate voi di mezzo”. Inoltre ha insinuato che Tavassi da quando è impegnato con Micol non fa altro che mettere lei in cattiva luce. Secondo Fiordelisi, Edoardo avrebbe avuto un cambiamento radicale nei suoi confronti dopo essersi fidanzato con Incorvaia: “Se tu non fossi stato con Micol, a quest’ora saremmo stati migliori amici”.

La replica di Tavassi

Dopo aver ascoltato la versione di Antonella, Edoardo Tavassi ha replicato punto per punto. Per prima cosa ha detto di non avere mai messo i bastoni tra le ruote ai “Donnalisi”. Inoltre non ha mai messo in cattiva luce Antonella, ma ha solo commentato alcuni dei suoi atteggiamenti, poiché li ritiene irrispettosi: “Tu sei bravissima a metterti in cattiva luce da sola”.

Edoardo è convinto che Antonella voglia solo apparire all'interno del Grande Fratello Vip, anche a discapito del suo fidanzato: "Tutto quello che fai è per apparire in puntata".

A detta sua, Fiordelisi ha sparato cattiverie anche su altre ragazze della casa come Giaele De Donà. Inoltre ha precisato che tutte le volte che Donnamaria ha discusso con lei, sia lui che Micol hanno solo cercato di consolare e tirare su di morale il loro amico.