Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese sono finiti al centro delle critiche di alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio, i due coinquilini si trovava in stanza con Attilio Romita e Andrea Maestrelli, quando l'ex di Belen Rodriguez ha suggerito all'imprenditore veneto di fare uno scherzo a Oriana Marzoli.

Alla fine lo scherzo non è stato attuato, ma i fan della concorrente venezuelana non hanno gradito.

Che cos'è successo?

In attesa che alcuni autori preparassero la casa per il nuovo appuntamento del GF Game Night, è stato chiesto ai concorrenti di restare per qualche minuto in camera.

Attilio Romita essendo in camera con Daniele Dal Moro, ha cercato di convincerlo a chiarire la situazione con Oriana Marzoli. Il giornalista ha chiesto ad Antonino Spinalbese tramite Giaele De Donà di aiutare Dal Moro-Marzoli ad intraprendere una conoscenza all'interno della casa. Nel mezzo della chiacchierata, però, l'imprenditore veneto ha fatto notare di non essere intenzionato ad andare oltre. A quel punto Andrea Maestrelli ha tirato in ballo quando Daniele e Oriana si sono chiusi nell'armadio per scambiarsi un bacio lontano dai riflettori.

Complimenti per la scelta degli amici!!! #oriele pt 2 pic.twitter.com/hBClqgkXLN — Simo (@Simopiccoletta) February 2, 2023

Nel cambiare argomento, Antonino ha proposto a Daniele di fare uno scherzo a Oriana: il 32enne avrebbe dovuto attirare in camera Marzoli con la scusa di un chiarimento e chiudersi nell'armadio.

All'uscita i due coinquilini avrebbero trovato Spinalbese, Attilio e Andrea. L'idea è stata immediatamente abbandonata, tanto che tutti i concorrenti si sono fatti una risata e sono andati in giardino a fumare.

La reazione dei fan di Marzoli

Su Twitter, i telespettatori del reality show si stanno dividendo. Un utente ha preso le difese di Oriana Marzoli e ha sbottato: "Mamma mia che schifo".

Un altro fan del programma ha affermato: "Se non fate vedere la clip in puntata non guarderò più il Grande Fratello, Oriana deve vedere come la prendono in giro giornalmente". Un altro fan ha chiesto di far circolare il video il più possibile, in modo che se ne parli durante la 31^ puntata.

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che si trattava di un semplice scherzo senza alcuna malizia.

La situazione tra gli 'Oriele'

La situazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è in stand-by.

Mentre la concorrente venezuelana vorrebbe approfondire la conoscenza con l'imprenditore veneto, quest'ultimo continua a non fidarsi della influencer. Nel dettaglio, Daniele non si fida per i trascorsi di Marzoli all'interno del programma: qualche settimana dopo il suo ingresso, Oriana ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese. Dal Moro è convinto che Marzoli si sia avvicinata a lui solo perché con l'ex di Belen Rodriguez le cose non sono andate nel verso giusto.