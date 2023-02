A poco tempo dalla fine del Grande Fratello Vip 7 i "vipponi" iniziano a rendere pubbliche le loro strategie di gioco. In particolare, Antonino Spinalbese ha deciso di giocare a carte scoperte. Il concorrente ha spiegato ad alcuni suoi compagni d'avventura chi manderà al televoto nel caso dovesse essere lui il preferito della 34^ puntata, in onda giovedì 16 febbraio.

Le parole di Spinalbese

Al termine della 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7 sono finiti al televoto Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Il televoto non è eliminatorio, ma servirà a decretare il preferito: quest'ultimo avrà la possibilità di spedire direttamente un suo compagno di "televoto" in una nomination eliminatoria.

Nonostante i "vipponi" non siano al corrente della natura del televoto, l'ex di Belen Rodriguez ha svelato la sua strategia ad Alberto De Pisis e Davide Donadei: "Se sarò il preferito farò il balletto". Successivamente ha spiegato che non è sicuro di fare il nome di Oriana, ma vorrebbe far scontrare due persone che non sopporta: "Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi...". La nuova strategia di Antonio prevede mandare due concorrenti forti al televoto come Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, in modo che una delle due possa lasciare il Reality Show definitivamente.

Secondo Donadei però non sarebbe tutto così scontato, l'ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto notare che potrebbe finire in nomination anche Antonella Fiordelisi.

Spinalbese però ha fatto notare che l'influencer salernitana potrebbe essere salvata da Sonia Bruganelli: "Se questo fosse stato un televoto eliminatorio, Sonia avrebbe salvato Antonella". Infine il 28enne ligure ha concluso: "Se Nikita vince come preferita, chi nomina lei va in crisi e non sa chi nominare".

La strategia di Antonino potrebbe non funzionare

Al Grande Fratello Vip 7 è normale giocare di strategia visto che si tratta di un gioco e all'ultimo ne rimarrà solo uno.

Tuttavia, la strategia di Antonino Spinalbese potrebbe rivelarsi un buco nell'acqua. L'ex di Belen Rodriguez ha dato per scontato gli immuni decisi dai "vipponi", dai telespettatori e dalle opinioniste.

Per esempio, Oriana è stata più volte eletta tra i "preferiti" della casa grazie ai suoi compagni d'avventura: l'amicizia con Nicole Murgia, Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro potrebbe favorirla. In questo caso, la concorrente venezuelana non sarebbe nominabile e al televoto con Nikita Pelizon potrebbe ritrovarsi un altro concorrente. Man mano che il gioco si avvia verso la fine, ogni televoto risulta essere sempre più difficile da passare.