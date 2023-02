Davide Donadei è finito al centro delle polemiche per aver espresso un giudizio su una scelta effettuata da Dayane Mello.

Nello specifico, il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato che se fosse stato colpito da un grave lutto come accaduto alla modella brasiliana, lui non avrebbe esitato neanche un momento ad abbandonare il gioco.

Le parole del concorrente

Nei giorni scorsi, Milena Miconi ha lasciato momentaneamente la casa di Cinecittà dopo aver appreso che il suo amico e storico manager è scomparso prematuramente.

Parlando del gesto di Milena, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno menzionato il grave lutto che ha colpito Dayane Mello quando si trovava al Grande Fratello Vip 5: nel 2021, quando la modella era "reclusa" in casa il fratello minore è venuto a mancare a causa di un incidente stradale.

A quel punto Davide Donadei è intervenuto a gamba tesa e ha giudicato la decisione della modella brasiliana: "Conoscendomi vado via subito e poi non riuscire a continuare". In un secondo momento ha rincarato la dose: "Per me è follia, ragazzi follia, follia".

Il ristoratore pugliese ha detto di aver compreso che la situazione di Mello non fosse facile da gestire, poiché la sua famiglia si trovava in Brasile. Al tempo stesso, però, Davide non riesce a credere come sia possibile che Dayane in quel momento non abbia avuto il desiderio di abbracciare i suoi congiunti.

Io comunque le cose se non le so piuttosto sto zitta.#gfvip pic.twitter.com/ASE0FT4Qwo — Elayza😈 (@_altezzosa_) February 8, 2023

La reazione di Fiordelisi e Pelizon

Di fronte alle parole del coinquilino, Nikita ha cercato di farlo ragionare.

La modella triestina ha spiegato che il lutto viene vissuto in maniera diversa da ogni persona. Inoltre ha precisato che il fratello di Dayane non si trovava in Italia quindi era difficile raggiungerlo in poco tempo. Infine Nikita ha ammesso che davanti ad un grave lutto non sa mai cosa dire.

Antonella Fiordelisi invece ha esortato Davide a non giudicare le scelte altrui, poiché il lutto è una cosa soggettiva.

Il commento di alcuni utenti del web

Il giudizio di Davide Donadei su Dayane Mello non è passato inosservato ai telespettatori del Reality Show.

Su Twitter, un utente ha bacchettato l'ex tronista: "Ho visto un video di Davide che giudica e critica il modo di affrontare un lutto. Vorrei dire che in quel caso, il Grande Fratello si era stretto intorno a Mello con umanità ed empatia cosa che tu non hai".

Un altro telespettatore ha sostenuto che Donadei non dovrebbe giudicare le scelte di una persona durante un momento di difficoltà. Un altro utente ha ammesso di essere rimasto senza parole per il discorso affrontato dal concorrente e la poca sensibilità dimostrata.

Infine c'è chi affermato: "Io comunque se non so le cose, sto zitta".