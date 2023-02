Antonella Fiordelisi ha avuto un nuovo crollo emotivo al Grande Fratello Vip 7. Nella notte appena trascorsa, la concorrente ha discusso con quasi tutti i concorrenti della casa. Nel vedere la coinquilina in difficoltà, Edoardo Donnamaria l'ha raggiunta e ha cercato di farle capire che spesso esagera nelle discussioni. Tuttavia, il giovane volto di Forum ha ribadito i suoi sentimenti e ha spronato Antonella ad ascoltare di più i consigli.

Fiordelisi in crisi dopo l'ennesimo litigio con tutti

Una volta finiti i festeggiamenti per il compleanno di Antonino, i "vipponi" si sono ritrovati in veranda per una chiacchierata.

A un certo punto Tavassi ha spiegato che all'interno della casa spesso vengono utilizzati dei termini che lontano dai riflettori possono avere un altro impatto. Nel portare un esempio, il concorrente romano ha menzionato Antonella Fiordelisi: Tavassi ha spiegato che è grave accusare una persona di averle messo le mani addosso, quando non è mai accaduto.

Tale frase ha mandato su tutte le furie la influencer: "Ma come ti permetti?". Da quel momento Fiordelisi ha cominciato ad attaccare tutti i concorrenti presenti: Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia, Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. Lo stesso Antonino ha chiesto ad Antonella di moderare i toni e di smetterla di provocare tutti: "Basta, sei logorroica".

Donnamaria tende una mano ad Antonella

Nonostante la conoscenza tra Edoardo e Antonella sia in stand-by, il giovane volto di Forum ha deciso di raggiungere la coinquilina per consolarla dopo l'ennesimo litigio avuto con i suoi compagni d'avventura.

Fiordelisi in lacrime ha confidato di non riuscire più a condividere lo stesso tetto con determinate persone.

Poi ha riferito di essere una persona molto emotiva. A quel punto Edoardo ha cercato di spiegare che se passa del tempo con delle persone non lo fa per ferirla, ma per altri motivi. Sulla base di quanto dichiarato Donnamaria ha affermato: "Nonostante le cose che hai sbagliato, io sono qua". Secondo il concorrente romano, Antonella dovrebbe imparare ad ascoltare di più le persone.

Edoardo è consapevole che Antonella viene spesso attaccata dai suoi compagni d'avventura, ma è altrettanto consapevole che Fiordelisi spesso lancia delle frecciatine gratuite.

Donnamaria ha abbracciato la influencer e ha ribadito i suoi sentimenti. Dal canto suo, Antonella ha spiegato di non fingere: "Sono ferita". La conversazione tra i due si è conclusa in modo pacato, ma Donnamaria ha riconosciuto che i problemi tra lei e Antonella non sono stati ancora risolti.