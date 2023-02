Nel corso della 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 febbraio, hanno fatto il loro ingresso in casa alcuni ex fidanzati dei concorrenti: tra questi ha varcato la porta rossa anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.

Al termine della diretta, Luca Onestini si è ritrovato a parlare proprio con Nikita consigliandole di portare avanti il proprio percorso senza farsi influenzare dalla presenza dell'ex fidanzato in casa.

L'avvertimento di Luca

In veranda nel post puntata, Luca Onestini ha cercato di carpire qualche dettaglio in più sulla storia d'amore passata tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante.

"Da quant'è che non vi vedevate?" La modella ha risposto di non vederlo e sentirlo da un anno circa. A quel punto i due coinquilini si sono chiesti a vicenda come abbiano preso l'ingresso dei rispettivi ex (per Luca è entrata Ivana Mrazova). Nikita ha così ammesso che si aspettava la visita dei suoi genitori ammettendo comunque di essere felice dell'ingresso in casa del proprio ex. Luca Onestini ha replicato consigliandole di fare il proprio cammino senza farsi influenzare: "Ridici insieme, ma non deve mettersi in mezzo alle tue cose. Il percorso è tuo".

E' scontro tra Onestini e Diamante

Riavvolgendo il nastro, qualche ora prima durante la diretta tv, proprio Luca Onestini e Matteo Diamante avevano avuto un confronto-scontro.

Luca è infatti stato messo al corrente di un tweet al vetriolo pubblicato dall'ex fidanzato di Nikita Pelizon nel quale Matteo lo definiva senza giri di parole 'un mezzo uomo'.

I due hanno dunque avuto un confronto acceso fino a quando Onestini stesso non ha perso le staffe: 'Per me il signore in questione può dire quello che vuole.

Avevamo il dubbio che fosse un p...a, ora abbiamo la conferma'. Matteo non è restato in silenzio e ha replicato agli insulti, tanto che Alfonso Signorini è dovuto intervenire per riportare la calma.

La stessa Nikita ha chiesto ad entrambi di moderare i termini e abbassare i toni: insomma il clima si è acceso, come era logico immaginarsi nel momento in cui il calderone di rapporti che si vengono ad intessere in casa viene ad essere così tanto messo a soqquadro dall'ingresso di diversi ex fidanzati.

Al momento hanno varcato la porta rossa Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon). Luca e Ivana sono già stati protagonisti di un divertente siparietto, con Onestini ad aver interrotto un dialogo tra Nikita Pelizon e la sua ex invitando quest'ultima a non ascoltare la modella triestina.