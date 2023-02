Domenica 5 febbraio, Milena Miconi è stata messa al corrente della prematura scomparsa dell'amico e storico manager Alessandro Lo Cascio. Una volta ricevuta la notizia la concorrente ha avuto la possibilità di uscire momentaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip 7, in modo da assistere alle esequie del 54enne.

Il comunicato del programma

Nel pomeriggio di domenica, sulle pagine ufficiali del Grande Fratello Vip 7 è stato divulgato un comunicato: Milena ha lasciato temporaneamente la casa di Cinecittà per motivi personali. Dal comunicato Mediaset sarebbe emerso che l’attrice romana presto raggiungerà nuovamente i suoi compagni d’avventura.

Gli autori del Reality Show facendo uscire dal loft l'attrice romana, le hanno permesso di essere presente alle esequie di Lo Cascio.

In una precedente edizione del reality show, era accaduta una cosa analoga con Daniele Bossari: in quell’occasione, il concorrente aveva lasciato il gioco temporaneamente per prendere parte al funerale del suo manager Franchino Tuzio.

Che cos'è successo?

Brutto risveglio per Milena Miconi: la concorrente è stata informata dagli autori della scomparsa di Lo Cascio, suo amico e manager. La 50enne dopo aver saputo del grave lutto aveva confidato ai suoi compagni d'avventura di volersi ritirare dal programma: "Come faccio a stare qua dentro? Non me la sento, non ce la faccio a reggere questa roba, non me la sento".

In quel momento, tutti i concorrenti avevano cercato di far sentire il proprio sostegno alla coinquilina.

Purtroppo il manager di Milena è venuto a mancare... Non si sa lei se resterà e agl l'altro concorrenti è stato comunicato in confessionale ma non possono parlare...😔



Avere amici che la supportano in questo difficile momento 😔#gintonic #GFVIP #GINTONIC #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/GLR2GeTgpL — Michelle (@michelle_ginino) February 5, 2023

Per tutta la mattina di domenica, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 avevano notato un clima particolare all'interno della casa.

I concorrenti venivano spesso censurati mentre Milena Miconi non era stata inquadrata dalle telecamere per diverse ore. A tal proposito i fan del programma avevano ipotizzato ad una squalifica per aver infranto il regolamento. In un secondo momento invece, è stata fatta chiarezza sul grave lutto che ha colpito la concorrente.

Numerosi messaggi di sostegno all'indirizzo della concorrente

Su Twitter, moltissimi utenti immediatamente hanno speso parole di conforto il momento difficile che sta attraversando Milena Miconi.

Un utente ha scritto: "Oddio mi si stringe il cuore". Un altro utente ha commentato: "Mi dispiace tantissimo per lei". Un telespettatore invece, si è chiesto se Milena lascerà o meno il gioco. Manila Nazzaro ha esortato la sua amica a proseguire l'avventura all'interno del programma, anche per dimostrare ai telespettatori che dopo un grave lutto ci si può sempre rialzare. Il marito di Milena invece, ha informato i telespettatori che la concorrente insieme ad un membro della staff del reality show verrà accompagnata al funerale di Lo Cascio per poi tornare nella casa di Cinecittà.