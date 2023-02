Nikita Pelizon ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip 7. Durante la festa per i 28 anni di Antonino Spinalbese, la modella triestina ha deciso di isolarsi prima in camera e poi in piscina. A un certo punto la concorrente è scoppiata a piangere nel ricordare i momenti belli vissuti con Luca Onestini.

Per chi non lo sapesse, Nikita si era dichiarata a Luca ma quest'ultimo si è rifiutato di intraprendere una conoscenza all'interno della casa di Cinecittà.

Lo sfogo della modella

Il 1° febbraio, gli autori hanno organizzato una festa per il compleanno di Antonino Spinalbese.

Per l'occasione i concorrenti hanno avuto a disposizione anche una consolle per deejay, così dopo cena si sono scatenati a ballare.

Tra i tutti i concorrenti, però, non tutti erano in vena di far festa. Nikita Pelizon nel mezzo della serata ha preferito andare in camera: la concorrente si è coperta il volto con un asciugamano per non mostrarsi davanti alle telecamere mentre stava piangendo. In un secondo momento la modella è corsa in piscina ed è scoppiata nuovamente in lacrime. A quel punto la gieffina è stata raggiunta dal suo amico Davide e ha iniziato a dare adito ad uno sfogo.

Nikita ha confidato di essere dispiaciuta per come siano andate le cose con Luca. A tal proposito vorrebbe tornare ad avere un rapporto amichevole con il coinquilino: "Vorrei cancellare, anche se gli parlassi, non servirebbe".

La gieffina non vuole passare agli occhi di Luca Onestini come una persona falsa. Inoltre sembra avere avuto un crollo anche per i giudizi espressi dalla mamma di Luca: la signora Carla ha lasciato intendere che Pelizon non abbia apprezzato un ragazzo che anziché prenderla in giro, le ha subito detto che non voleva nulla oltre l'amicizia.

Nikita una settimana fa “Oriana non sa accettare un rifiuto (di Daniele)”.

Nikita oggi, DOPO DUE MESI, che piange per Luca (con il quale non c’è mai stato niente) e “le tipe stasera gli ballavano addosso”.

Ma è una candid camera del gf giusto? #oriele #gfvip pic.twitter.com/gur39sGadj — caffelatte (@trashstellare) February 2, 2023

I consigli di Davide

Davide Donadei preoccupato per Nikita ha cercato di darle dei consigli.

Il concorrente ha chiesto alla coinquilina perché non riesce a dimenticare Luca. Inoltre ha cercato di spiegarle che non serve a nulla cancellare quello che c'è stato tra di loro. A quel punto Nikita ha precisato che le stava passando l'infatuazione per il coinquilino emiliano, ma convivere h24 non è facile. La gieffina, dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, si è detta pronta a voltare pagina: "Sono abituata a vivere le mie sofferenze da sola".

Prima di sfogarsi con Davide, la modella triestina si era confidata con Attilio Romita. Anche in quel caso Nikita aveva spiegato di esserci rimasta male per non riuscire ad avere un rapporto amichevole con Onestini. Probabilmente l'ennesimo crollo emotivo di Nikita Pelizon verrà mostrato nella 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 6 febbraio.