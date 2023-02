Momento di tensione tra le "Zabette" al Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli ha perso le staffe con Nicole Murgia, Giaele De Donà e Micol Incorvaia dopo averle viste giocare a biliardo con Daniele Dal Moro. La giovane ha spiegato che non si aspettava di vedere le sue migliori amiche complici con la persona che la sta facendo soffrire. Al termine della conversazione, Marzoli ha compreso di avere esagerato ed è scoppiata in lacrime.

Lo sfogo di Marzoli

Il rapporto tra Oriana e Daniele sta attraversando un momento di crisi: i due hanno un modo differente di vivere le relazioni.

Dal post-puntata di lunedì, i coinquilini si sono allontanati e non hanno più avuto modo di confrontarsi.

Sabato 25 febbraio, Oriana ha visto Nicole, Giaele e Micol giocare a biliardo con l'imprenditore veneto. Dopo cena, la concorrente venezuelana ha deciso di parlarne con le tre coinquiline: "Mi sveglio e le uniche ragazze con cui parlo in questa casa sono lì con lui".

La reazione delle 'Zabette'

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Marzoli, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno cercato di far ragionare la loro amica. Nel dettaglio, Giaele ha spronato Oriana ad avere un chiarimento con l'imprenditore veneto. Micol risentita ha sbottato: "Se tu sei nervosa con lui non puoi scaricare il nervosismo su di noi".

Murgia invece ha accusato l'amica di avere avuto una reazione esagerata. Inoltre ha spiegato che giocare a biliardo con una persona non significa prendere una posizione e mancare di rispetto, ma semplicemente trascorrere del tempo con un amico.

Successivamente Micol ha detto di comprendere la reazione di Oriana, poiché in questo momento è delusa per come stanno andando le cose con Daniele: "È come ti fossi sentita abbandonata, lo capisco ma non è un atteggiamento maturo".

Il chiarimento

Dopo aver ascoltato la versione delle sue amiche, Oriana è scoppiata in lacrime: la concorrente ha compreso di avere avuto una reazione esagerata. Murgia ha cercato di consolare l'amica, invitandola a mettere da parte l'orgoglio e avere un ulteriore confronto con Daniele prima che la situazione si complichi: "Sei nervosa, stanca e arrabbiata".

Per l'attrice romana, la situazione che sta vivendo Marzoli la porta a essere poco lucida anche con le persone che le vogliono bene.

La stessa Giaele ha cercato di far capire che il loro atteggiamento era innocuo. A quel punto la concorrente venezuelana non ha potuto fare altro che chiedere scusa alle sue amiche e abbracciarle per il supporto ricevuto in un momento di difficoltà. Una volta arrivato il chiarimento le tre coinquiline hanno trascorso insieme il resto della serata in modo spensierato.