Dopo cinque mesi di convivenza forzata al Grande Fratello Vip 7 non mancano delle tensioni: Edoardo Tavassi è tornato ad attaccare Antonella Fiordelisi. Secondo lui, l'influencer salernitana starebbe facendo di tutto per far litigare Edoardo Donnamaria con i suoi amici. Inoltre il concorrente romano è convinto che Fiordelisi stia compromettendo il percorso del suo "partner" pur di emergere all'interno del gioco.

Fiordelisi al centro delle polemiche

Gli scontri di sabato notte fra Edoardo Donnamaria e i suoi amici, hanno portato il giovane volto di Forum ad allontanarsi dai suoi amici.

Edoardo Tavassi nel corso di una chiacchierata con Daniele Dal Moro ha lanciato una stoccata nei confronti di Antonella Fiordelisi: "Il suo sogno è che Edoardo Donnamaria sia contro di noi". Secondo il punto di vista del 38enne romano, la concorrente campana spesso accuserebbe il "partner" di atteggiamenti che in realtà vengono applicati da lei nei confronti degli altri: per esempio Antonella ha accusato Edoardo di avere intrapreso una frequentazione con lei solo per strategia. Tavassi sembra avere le idee chiare sull'atteggiamento di Fiordelisi: "Da quando io sto qui dentro lei ha affossato Edoardo per emergere". Successivamente il gieffino si è detto sicuro che Antonella quando non riesce a discutere con gli altri compagni d'avventura, litiga con Donnamaria in modo da far parlare di lei in puntata.

A detta di Tavassi, il suo amico Donnamaria non riuscirebbe a stare lontano da Fiordelisi per questo motivo spesso preferisce non andare contro di lei: "Sa benissimo che se va contro Antonella, poi sta male di nuovo".

Edoardo Donnamaria ha discusso congli 'Spartani'

Nel corso della festa di Carnevale organizzata dagli autori, Matteo Diamante ha discusso animatamente con Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Successivamente Oriana ha discusso con Martina Nasoni.

Edoardo Donnamaria nonostante non abbia assistito alla lite ha rimproverato Marzoli per il suo atteggiamento. A quel punto il gruppo degli "Spartani" ha detto al giovane volto di Forum di non parlare visto che non aveva assistito alla scena: Giaele ha fatto notare a Donnamaria che Oriana è stata definita una poco di buono.

Dal momento che Edoardo non ha avuto un giudizio obbiettivo, è stato invitato dai suoi amici ad abbandonare il cortiletto dove stavano parlando. Antonella Fiordelisi anziché aiutare il "partner" ad avere un chiarimento con i suoi amici, l'ha invitato a guardarsi meglio le spalle da chi lo circonda. Inoltre ha sostenuto che gli amici di Donnamaria non siano dei veri amici visto che non hanno perso occasione per mandarlo via dopo aver espresso un parere fuori dal coro.