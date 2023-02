Wilma Goich è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello avrebbe accettato di entrare nella casa più spiata d'Italia per un cachet stellare: la 77enne avrebbe ricevuto 8mila euro a puntata per un totale di 145mila euro.

Ovviamente, si tratta di supposizioni poiché né l'azienda di Cologno Monzese né la stessa ex concorrente hanno confermato il rumor.

Il rumor sul contratto

L'ex moglie di Edoardo Vianello si è messa in gioco all'interno della casa di Cinecittà per ben cinque mesi.

La concorrente era stata eliminata qualche settimana fa, ma grazie al "biglietto di ritorno" aveva avuto la possibilità di tornare all'interno del loft. Stando ad un'indiscrezione di un noto settimanale di cronaca rosa, Wilma Goich avrebbe deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 7 solo grazie ad una lauta ricompensa: la 77enne avrebbe percepito 8mila euro a puntata. Considerando che l'ex gieffina è rimasta in gioco per ben cinque mesi, al termine del suo percorso avrebbe ritrovato nel conto in banca ben 145mila euro.

A quanto pare Wilma sarebbe stata una delle concorrenti più pagate di quest'edizione.

Cast ridimensionato

Secondo quanto si apprende dal noto settimanale, i fondi a disposizioni del Grande Fratello Vip 7 sarebbero stati prosciugati per il "cachet stellare" di Goich.

Per questo motivo in un secondo momento sarebbero entrati nella casa di Cinecittà concorrenti meno conosciuti. Tra gli ultimi concorrenti ad avere varcato la porta rossa ci sono Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Nicole Murgia: quest'ultima si è fatta conoscere nel ruolo di Cristina nell'amata fiction di Rai1 Tutti pazzi per amore.

Pare che Alfonso Signorini pur di avere dei concorrenti molti famosi, sia sceso a compromessi con l'azienda: l'intento infatti, era quello di unire un cast di Vip con persone meno conosciute nel mondo del piccolo schermo.

Nuovi concorrenti e ospiti speciali

Il cast del Grande Fratello Vip 7 continua ad arrichirsi di concorrenti.

Nella settimana che va dal 6 febbraio all'11, faranno il loro ingresso alcuni ex fidanzati per portare scompliglio tra i concorrenti. Matteo Diamante è l'ex di Nikita Pelizon, Gianluca Benincasa ha avuto una storia con Antonella Fiordelisi, Martina Nasoni è l'ex fidanzata e attuale migliore amica di Daniele Dal Moro mentre Ivana Mrazova ha avuto una relazione con Luca Onestini.

Stando ad alcuni rumor, ai telespettatori sarà affidato il compito di decidere in un televoto-flash quale "ospite" far diventare concorrente. Tuttavia, il duo Nasoni-Mrazova dovrebbe essere escluso dal televoto: entrambe hanno già partecipato al Reality Show.