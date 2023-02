Nelle scorse ore Gianluca Benincasa è intervenuto a Casa Pipol, commentando l'esposto presentato in Procura dai genitori di Antonella Fiordelisi. Stando alle parole di Gianluca, la sua immagine sarebbe stata rovinata visto che si parla di un divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Al contrario Gianluca sostiene che lui e Antonella erano felici prima che lei entrasse al Grande Fratello Vip 7 e che non si sarebbero mai neanche ufficialmente lasciati.

L'antefatto

Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà a inizio febbraio insieme a Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni, in qualità di ospite e di "ex" di Antonella Fiordelisi.

Mentre Gianluca stava già effettuando la quarantena in un hotel propedeutica all'ingresso nella casa, il suo manager l'ha messo al corrente di un esposto presentato in Procura in cui si parlava di un divieto di avvicinamento ad Antonella. Di conseguenza, la produzione del Reality Show ha stabilito di non farlo entrare nel reality show.

Le nuove dichiarazioni dell'ex di Fiordelisi

A Casa Pipol, Gianluca Benincasa ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto con i genitori di Fiordelisi: "La madre di Antonella si è fatta firmare l'esposto in due giorni, per le conoscenze che ha". Il giovane ha spiegato di non aver paura a raccontare le cose, poiché si tratta della verità: il pm avrebbe firmato l'esposto contro di lui senza avere - a detta sua - delle prove concrete.

Dal canto suo, l'ex di Antonella ha precisato di non avere contatti con i genitori dell'influencer dallo scorso 12 ottobre. Sulla base di quanto dichiarato, Gianluca ha ammesso di avere lanciato delle stoccate a Stefano Fiordelisi (il suo ex suocero) sui social, ma solamente perché non condivideva come l'uomo stesse gestendo l'account social della figlia.

Nessun 'problema' personale dunque.

Gianluca si è detto rammaricato e deluso perché l'esposto nei suoi confronti parla di stalking: "Mi hanno rovinato l'immagine, dicono che sono ossessionato, uno stalker".

Gianluca: 'Mai a pensare che arrivava a un punto del genere'

Durante il suo intervento, Gianluca Benincasa ha spiegato che Antonella Fiordelisi è entrata single in casa, perché sapeva già che avrebbe creato una ship in modo da catturare l'attenzione dei telespettatori.

Tornando indietro, Gianluca non avrebbe mai concesso ad Antonella di creare una "storia" durante il suo percorso. Al tempo stesso, però, ha ribadito di avere accettato tutto per amore della stessa Antonella Fiordelisi.

Benincasa in definitiva non si sarebbe mai aspettato un epilogo simile con l'influencer e con i suoi genitori: "Ma mai a pensare che arrivava a un punto del genere".