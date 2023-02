La 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 febbraio, è stata ricca di colpi di scena: Antonella ha appreso di un atteggiamento intimo che Edoardo Donnamaria ha avuto con Nicole Murgia, Giulia Salemi ha letto dei tweet e uno di questi è stato pubblicato dall'ex di Davide Donadei: Chiara Rabbi ha lasciato intendere di avere vissuto la stessa situazione dei "Donnalisi". Nel post-puntata Davide ha accusato il colpo e si è sfogato con Matteo Diamante: l'ex tronista pensava che la sua ex fosse fiera di lui.

Che cos'è successo?

Per capire lo sfogo di Davide, è bene fare un passo indietro.

Durante la diretta, Giulia Salemi ha letto dei tweet per i concorrenti e tra questi è stato menzionato uno in difesa di Fiordelisi da parte di Chiara Geme: "Ben venuta nel club Anto. Fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento".

Salemi ha precisato che l'autrice del tweet è l'ex di Donadei. A quel punto Alfonso Signorini ha promesso di fare chiarezza nelle prossime puntate del reality show, mentre Davide ha cambiato espressione in volto.

La reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne

Al termine della diretta, Davide Donadei ha accusato il colpo e parlando in piscina con Matteo Diamante si è detto dispiaciuto per la stoccata ricevuta dalla sua ex: "Io avrei voluto che venisse a dirmi che è fiera di me".

Inoltre ha confidato che Chiara è la persona a cui ha voluto più bene in assoluto.

Ripercorrendo le tappe della precedente relazione, il giovane ha riferito di non essere mai riuscito ad andare avanti: Davide dopo la rottura con Chiara, non è più riuscito ad intraprendere una relazione stabile. Donadei ha anche detto di avere vissuto la rottura con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne come una grandissima delusione.

Infine è scoppiato in lacrime nel ripensare alla stoccata ricevuta dalla sua ex.

Il commento di alcuni utenti del web

Davide essendo "recluso" nella casa di Cinecittà non è al corrente di quanto sta accadendo all'esterno del programma. Nelle scorse settimane, sono emersi dettagli sulla fine della storia tra Davide e Chiara: lui avrebbe ripetutamente tradito la fidanzata.

Al contrario, Donadei ha sempre dichiarato che la liaison fosse finita per la gelosia eccessiva della partner.

Sui social, da tempo i telespettatori del Grande Fratello Vip chiedono un confronto fra i due ex. Un utente ha chiosato: "Bravo Davide, ora che hai avuto i tuoi cinque minuti di visibilità torna nel dimenticatoio". Un altro utente ha insinuato che Davide dall'inizio che parla di strategie all'interno del programma. Infine c'è chi spera in un faccia a faccia tra Davide e Chiara nella prossima puntata.