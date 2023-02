Gianluca Benincasa è tornato ad attaccare la sua ex Antonella Fiordelisi. L'ha fatto in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, nel corso della quale l'uomo ha riferito di essere stato informato dal suo manager che non sarebbe più entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 per via di un esposto presentato da Stefano Fiordelisi (papà di Antonella). Gianluca si è espresso a 360 gradi sollevando una serie di dubbi anche sul rapporto nato tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria all'interno della casa, un rapporto che a detta sua sarebbe stato costruito ad hoc per motivi televisivi.

Le parole dell'ex di Fiordelisi

"La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama. Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere”: queste le parole di Benincasa a Fanpage.it a cui, per ammissione dello stesso sito di informazione, avrebbe mostrato i video di cui parla.

Circa quanto accaduto in casa tra la sua ex ed Edoardo Donnamaria, ha invece rivelato che sarebbe stato tutto predeterminato: "Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship, ma che non andava oltre.

Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori ma attenzione, non è stato il GF a farle questa proposta, l'idea è partita da lei".

Benincasa non entrerà al GFVip 7

Nella 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini aveva annunciato l'ingresso di alcuni ex in qualità di ospiti. Tra questi ci sarebbe dovuto essere anche Gianluca Benincasa.

Fin da subito il padre di Antonella Fiordelisi aveva però espresso delle perplessità sull'ingresso del giovane ecco che nel pomeriggio di sabato 4 febbraio Gianluca, tramite il suo manager, è stato messo al corrente del fatto che non sarebbe più entrato nella casa. Sempre a Fanpage.it il diretto interessato ha infatti spiegato che Stefano Fiordelisi avrebbe presentato un esposto contro di lui alla Procura con denuncia di stalking e divieto di avvicinamento.

Il giovane ha riferito di non avere mai mancato di rispetto ad Antonella - "Avevo un rapporto meraviglioso con lei e con i suoi genitori" - e di non spiegarsi dunque fino in fondo l'atteggiamento che gli viene adesso riservato se non con l'intento, si presume, di non intaccare il percorso televisivo della ragazza.