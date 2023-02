Guendalina Tavassi (sorella di Edoardo) si è servita del proprio account Instagram per criticare duramente il Grande Fratello Vip 7. Nel mirino in particolare il clima che secondo lei gli autori avrebbero contribuito a creare: se da una parte infatti, per bocca dello stesso Alfonso Signorini, si richiede ai concorrenti di essere meno litigiosi dall'altra in diretta nel serale non si fa altro, secondo la ragazza, che mandare in onda ore e ore di litigi e battibecchi senza lasciare spazio alle emozioni positive che risulterebbero da altri episodi che avvengono nella casa ma ai quali non viene dato il giusto risalto.

Lo sfogo della showgirl

"Il GF vuole un clima peace e love" però:

Ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri;

Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento;

Ignora le coppie carine e belle per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità;

Non mostra un momento bellissimo e pieno di emozioni, come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol'

Questo il contenuto postato su una storia dalla bella Tavassi che ha concluso il proprio pensiero con una pesante stoccata: "Siete voi a mandare il messaggio che servono le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF iniziate a cambiare voi".

Riassunto 35^ puntata

Lo sfogo di Guendalina Tavassi potrebbe essere dettato da quello che è stato mandato in onda durante la 35^ puntata lunedì 20 febbraio su Canale 5.

La puntata è stata aperta da Alfonso Signorini con una clip riguardante i litigi avvenuti durante la festa di Carnevale: Matteo Diamante (in casa come ospite) ha infatti discusso con Luca Onestini e Oriana Marzoli. A finire sotto la lente d'ingrandimento anche le offese lanciate da Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) ad Oriana.

A causa dell'atteggiamento poco rispettoso dei "vipponi" la produzione ha così deciso di dimezzare il budget della spesa per ben due settimane. La casa adesso è spaccata in due fazioni: da un lato gli "Spartani" e dall'altra i "Persiani". Sembra invece 'reggere' l'amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli: i due hanno infatti confermato che si frequenteranno anche lontano dai riflettori.

Tra le fasi salienti della diretta si annoverano anche gli scontri tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria con Tavassi ad aver criticato l'influencer salernitana ed il ritorno in casa di Sarah Altobello - eliminata al televoto, ma rientrata con il biglietto di ritorno -, che ha dato adito ad un altro confronto con protagonista Micol Incorvaia.