Giovedì 9 febbraio, su Canale 5, andrà in onda la 32^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Stando agli ultimi rumor, l'ingresso di Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) non sarebbe completamente saltato. In occasione della precedente puntata, Alfonso Signorini ha chiesto all'influencer salernitana quale vorrebbe rivedere tra Francesco Chiofalo e Gianluca. La concorrente facendo il nome di quest'ultimo, avrebbe "sbloccato" la trattativa.

Il precedente

Nella 30^ puntata del reality show sono entrati in casa Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini), Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro).

Tra questi sarebbe dovuto entrare nella casa più spiata d'Italia anche Gianluca Benincasa in qualità di ex di Antonella Fiordelisi.

L'ingresso del giovane campano è saltato a causa di un esposto di Stefano Fiordelisi (padre di Antonella) presentato in Procura per disporre un divieto di avvicinamento. Dunque, Gianluca mentre si trovava in quarantena è stato messo al corrente dal suo manager che non sarebbe più entrato.

Tutte le novità su Fiordelisi-Benincasa

In queste ore, sui social network sta circolando la voce di un possibile ingresso di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip 7.

Durante la precedente puntata, Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi di andare in giardino e gli ha domandato chi tra Chiofalo o Gianluca preferisse rivedere.

La gieffina senza giri di parole ha affermato che le piacerebbe rivedere proprio Gianluca. Tramite la risposta di Antonella, Signorini avrebbe trovato un'escamotage per dimostrare che Fiordelisi e Benincasa si sono lasciati in ottimi rapporti.

Per questo motivo che presto Gianluca potrebbe entrare nella casa di Cinecittà per creare scompiglio tra i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo Donnamaria).

Gli indizi social

Ad alimentare le voci di un possibile ingresso di Gianluca Benincasa, ci ha pensato proprio lui attraverso alcune stories su Instagram.

Il giovane nella prima storia ha postato l'emoticon di una bomba e ha inserito un countdown che indica la data di giovedì 9 febbraio.

Inoltre Gianluca ha anche ironizzato: "Sarà divertente quest'altro". Nella seconda storia invece, l'ex di Fiordelisi ha scritto: "All'inizio le battaglie le vincono i falsi, perché sono troppi furbi. Ma la guerra la vince l'onesto, perché perserva nella pazienza e nella giustizia".

Per capire se davvero Gianluca Benincasa varcherà o meno la porta rossa della casa più spiata d'Italia bisognerà attendere la 32^ puntata, in onda giovedì 9 febbraio su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.