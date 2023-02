Al termine della 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 20 febbraio, Luca Onestini si è ritrovato in cortiletto a parlare con alcuni suoi compagni d'avventura: secondo il concorrente emiliano, gli autori manderebbero in onda delle clip non corrispondenti alla realtà. A detta di Luca, l'intento sarebbe quello di creare un certo equilibrio tra le due fazioni che sono nate all'interno della casa di Cinecittà.

Lo sfogo del concorrente

Nicole Murgia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini si sono ritrovati a commentare la puntata appena terminata.

Secondo Luca, gli autori avrebbero montato delle clip non corrispondenti alla realtà: "Io sono scioccato, ma cosa stiamo dicendo?". Il concorrente ritiene che all'interno del Reality Show ci sono coinquilini che distorcono la realtà, ma non comprende perché gli autori mettano insieme delle clip dove mancano dei punti fondamentali: "È inaccettabile, non puoi raccontare delle robe che non sono".

Onestini è arrivato ad ipotizzare che la regia cerchi di far apparire in un determinato modo alcuni concorrenti, ma anche se così fosse non gradisce.

Il commento degli altri 'vipponi'

Allo sfogo di Luca Onestini, è seguito il commento di Micol Incorvaia: la concorrente si è detta basita per le clip mandate in onda.

Edoardo Tavassi ha avallato la tesi del coinquilino, spiegando che probabilmente gli autori cercano di mascherare l'atteggiamento di alcuni "vipponi". Secondo Nicole Murgia, ci può stare che gli autori mettano insieme alcune spezzoni di video ma se una persona ha un determinato comportamento non è giusto mascherarlo. Giaele De Donà ha ammesso di non essere più stupita da quello che viene mostrato in puntata.

Successivamente il discorso si è spostato su Nikita Pelizon sul fatto di prendere appunti all'interno della casa di Cinecittà: i "vipponi" presenti in cortiletto non credono realmente che la modella abbia problemi di memoria, poiché al momento delle nomination menziona episodi accaduti molto tempo prima.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Twitter, alcuni utenti hanno ascoltato la conversazione di alcuni "Spartani".

Un utente ha commentato: "Ha ragione Luca". Un altro fan del reality show ha affermato: "Esatto, concordo pienamente". Un utente invece ha sostenuto che in puntata Martina Nasoni ha detto di essere stata ferita alla mano da Oriana con una bottiglia, ma sui social è presente un video che dimostra una realtà completamente diversa. Un altro utente ha sostenuto che non c'è nulla di male ad andare d'accordo con un gruppo di concorrenti rispetto ad un altro.