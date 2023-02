Nella casa del Grande Fratello Vip continuano a esserci delle discussioni fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In questi mesi l'uomo ha spesso dimostrato di provare una forte gelosia per il comportamento che la ragazza ha nei confronti di Antonino Spinalbese.

Un nuovo episodio si è registrato nel corso della puntata di lunedì 13 febbraio 2023 nella quale Edoardo, dopo aver visto una clip su Antonella ed Antonino, è andato su tutte le furie.

Grande Fratello, lo sfogo di Edoardo

Tutto ha avuto inizio quando, durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato a Edoardo Donnamaria una clip in cui Antonella e Antonino stavano preparando una torta insieme.

Il filmato è proseguito con i due che si sono recati nel confessionale del Grande Fratello Vip, dove Antonella ha leccato della panna dal cucchiaio che le era stato passato da Antonino. Edoardo ha ripreso Antonella per la clip. Il giovane, parlando con Andrea, ha infatti sbottato dicendo: “Io senza telecamere non so cosa Antonella possa arrivare a fare, io non mi fido più”.

Fiordelisi, che era presente e che ha avuto modo di ascoltare la conversazione, ha quindi replicato: “Portami rispetto, perchè io lo faccio con te. La tua reazione è eccessiva e fuori luogo". Antonella ha poi consigliato a Edoardo di non esagerare e di dare il giusto peso a quanto avvenuto: “Ti sto dimostrando ogni giorno quanto ti amo e quanto tengo a te.

Il mio atteggiamento nel confessionale era solo simpatico ed ironico, senza malizia. Se davvero vuoi un’altra persona allora cambia pure, trova una che ti sopporti”.

Poco dopo, Martina ha provato a inserirsi nella discussione tra i due cercando di portare pace, ma Antonella è rimasta ferma sulla propria posizione, sottolineando quanto Edoardo spesso tenda a mettere in risalto solo ciò che non gli sta bene del suo comportamento, senza invece apprezzare le molte attenzioni che lei gli dedica.

In sostanza, secondo Fiordelisi, Edoardo non la apprezzerebbe abbastanza e non la amerebbe come meriterebbe. A quel punto Donnamaria è intervenuto contestando quanto detto dalla ragazza: “Questo non è vero Antonella, ma sai benissimo che ci sono cose di te che non sopporto e non sopporterò mai”.

Ascolti tv del 13 febbraio

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 febbraio 2023, si è scontrata sul piano Auditel con “Fiori sopra l’inferno”, la nuova fiction di Rai 1.

La serie televisiva con Elena Sofia Ricci ha raccolto davanti al video 4.748.000 spettatori, con una percentuale del 25.5% di share, mentre su Canale 5 il reality show condotto da Signorini ha intrattenuto 2.676.000 spettatori, totalizzando così il 19.8% di share.

Nella stessa fascia oraria su Rai 2 è andato in onda “Stasera tutto è possibile”, programma che ha divertito 1.393.000 spettatori con l’8.4% di share. Su Italia 1, è invece andata in onda la nuova stagione di “Freedom - Oltre il confine”, programma condotto da Roberto Giacobbo che ha è stato visto da 765.000 persone, per uno share del 4.3%.