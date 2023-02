Continua tra alti e bassi la storia d'amore tra quelli che i fan del Grande Fratello Vip hanno ribattezzato "Donnalisi". Antonella aveva lasciato Edoardo dopo la puntata di lunedì scorso, ferita dai suoi attacchi e dai fischi del pubblico in studio. Col passare dei giorni, però, i due hanno fatto pace: questo almeno fino all'altra sera, quando Donnamaria ha messo il muso per una battuta che Fiordelisi ha fatto su Antonino. Nel discutere con la compagna, il ragazzo l'ha spinta più volte: questi gesti hanno portato molti spettatori a chiedere agli autori di intervenire per sedare l'aggressività di entrambi.

Aggiornamenti sui piccioncini del Grande Fratello Vip

Dopo qualche giorno di pace, Antonella ed Edoardo hanno litigato di nuovo. A circa 24 ore di distanza dalla puntata in diretta, la coppia del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di una discussione incentrata sulla gelosia.

Donnamaria ha reagito male ad una battuta che la fidanzata ha fatto tirando in ballo le camicie di Antonino: sentendo Fiordelisi elogiare i look di Spinalbese, il volto di Forum si è allontanato con rabbia.

L'influencer ha raggiunto il compagno in cucina e tra loro è nato un diverbio fatto anche di gesti che non sono piaciuti a gran parte dei telespettatori.

Nel cercare di mettere fine al confronto, Edoardo ha spinto Antonella più volte, facendo storcere il naso ai fan della ragazza.

La protesta degli spettatori del Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Donnamaria viene sorpreso dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre spinge o allontana in malo modo la fidanzata; anche per questo sui social network si sono esposti in tanti per chiedere questa storia d'amore poco sana cessi di esistere.

"Ti prego Antonella, fatti rispettare", "Questi scatti non sono normali", "Ma che schifo, levale le mani di dosso", questi sono i pareri che i fan di Fiordelisi hanno espresso su Twitter dopo aver assistito alla lite in cucine per le camicie di Antonino.

Un'altra opinione che stanno condividendo molti spettatori del reality-show, è che entrambi i concorrenti sarebbero troppo aggressivi quando discutono: "Non mi piacciono, insieme sono solo tossici".

"Queste immagini sono brutte da vedere", ha scritto un'altra persona sempre in merito allo scontro che hanno avuto i "Donnalisi" lo scorso 5 febbraio tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la diretta del Grande Fratello Vip

Tra chi ha usato i social network per commentare l'ultima lite tra Antonella ed Edoardo, c'è anche chi ha parzialmente preso le parti del romano: "Lui passerà di nuovo per violento, ma in realtà sono entrambi aggressivi".

Insomma, i "Donnalisi" non hanno pace e anche questa settimana sono finiti al centro dell'attenzione mediatica per il loro altalenante rapporto d'amore.

Stasera, lunedì 6 febbraio, Alfonso Signorini condurrà un'attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Oltre ad aggiornare il pubblico sulle tante cose che sono accadute negli ultimi sette giorni, il conduttore accoglierà nella casa gli ex di Nikita, Daniele e Luca.

Nel corso della diretta che inizierà tra poche ore, dunque, varcheranno la soglia della porta rossa: Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova.

Gli ospiti del cast (questi ex rimarranno tra le mura di Cinecittà per un breve periodo, ma non saranno concorrenti), però, dovevano essere quattro: l'ingresso di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è saltato all'ultimo momento a causa dell'intervento della famiglia della vippona.

Il padre dell'influencer, infatti, si è appellato ai propri legali per impedire all'imprenditore di entrare nella casa e intromettersi nella relazione con Edoardo.