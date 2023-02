L'ospitata dell'ex di Antonella al Grande Fratello Vip sarebbe saltata a causa dell'intervento della famiglia Fiordelisi: il padre della concorrente, in particolare, si sarebbe appellato ai propri legali per chiedere il divieto di avvicinamento di Gianluca Benincasa alla figlia. Recenti rumor, però, sostengono che una mossa che Signorini ha fatto lunedì scorso in diretta potrebbe aver aperto le porte della casa all'imprenditore napoletano: è stata la stessa influencer a fare il nome dell'ex quando Alfonso le ha chiesto quale vecchio amore avrebbe voluto rivedere.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

La partecipazione di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip, potrebbe non essere saltata definitivamente: questa è l'ultima indiscrezione che si sta facendo largo sui social network a poche ore da una nuova puntata in diretta.

Il napoletano era stato scelto dagli autori come uno degli ospiti che da lunedì scorso si sono traferiti tra le mura di Cinecittà: il signor Fiordelisi, però, ha bloccato tutto ricorrendo ai suoi legali. Il papà di Antonella ha accusato il ragazzo di stalking nei confronti della figlia, da qui la richiesta di non farlo entrare nella dove la giovane vive da settembre.

Il diretto interessato ha sempre smentito ogni accusa, e lo stesso sembra aver fatto la concorrente quando Signorini le ha fatto delle domande sui suoi ultimi amori.

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip

Dopo aver accolto in casa Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante, il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto credere ad Antonella che stava per arrivare anche un suo ex.

Edoardo, che ha fatto pace con la fidanzata dopo una lite in cui l'ha spinta in malo modo, ha bonariamente protestato di fronte a quest'eventualità, mentre Fiordelisi non ha nascosto l'imbarazzo e ha chiesto quale sua vecchia conoscenza stava per entrare.

"Chiofalo o Gianluca, tu chi preferiresti rivedere?", ha domandato Signorini pur sapendo che nessuno dei due avrebbe varcato la soglia della porta rossa quel giorno.

"Gianluca", ha risposto la vippona senza pensarci troppo.

I telespettatori hanno sottolineato che se Benincasa avesse fatto "del male" ad Antonella come sostiene suo padre, non avrebbe mai fatto il suo nome sperando di ritrovarselo sotto lo stesso tetto.

E sarebbe proprio questa domanda posta da Alfonso alla salernitana ad aver fatto risalire le quotazioni di Gianluca, che potrebbe tornare in gioco nelle prossime puntate.

Gli intrecci tra i protagonisti del Grande Fratello Vip

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 9 febbraio, potrebbero fare chiarezza su questa vicenda. Gianluca, infatti, nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un conto alla rovescia che scade proprio questa sera: Signorini, dunque, in diretta potrebbe raccontare al pubblico cosa ne sarà dell'ospitata di Benincasa, se ci sono possibilità che si concretizzi oppure no.

Tra i temi della serata che sfiderà il Festival di Sanremo, c'è anche il verdetto del televoto che è stato aperto lunedì scorso: Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini sono in nomination e il meno votato dovrà scontrarsi con Nikita Pelizon nel prossimo appuntamento.

Le votazioni web sostengono che i fan del GF Vip potrebbero mandare a rischio eliminazione l'ex volto del Tg 1, fanalino di coda in molti sondaggi su questo televoto.

Il preferito della settimana, invece, è ancora Alberto De Pisis, che pochi giorni fa ha battuto a sorpresa le "favorite" Antonella e Nikita con la percentuale del 36% contro il 30% di Fiordelisi e il 27% di Pelizon.