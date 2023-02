Nella casa del Grande Fratello Vip una notizia ha creato nuovamente malumore tra i vipponi. Durante la diretta di lunedì 20 febbraio 2023, Alfonso Signorini ha infatti comunicato che a seguito di una decisione presa dalla produzione assimilabile ad un provvedimento disciplinare il budget settimanale è stato ridotto del 50%.

Il comunicato ufficiale del GFVip

Nella mattinata di martedì 21 febbraio 2023, i concorrenti si sono risvegliati con l'ufficializzazione del provvedimento in oggetto. Proprio come anticipato appunto nella diretta, a causa di atteggiamenti scorretti, liti furiose, uso abbondante di alcol e insulti pesanti con tanto di litigate e lanci di posate e bicchieri, il Grande Fratello ha deciso di tagliare il budget per la spesa settimanale.

Dopo essere stati in confessionale, Davide e Nicole hanno così radunato tutti i vipponi per dare loro la notizia. Il comunicato ufficiale recitava: “Grande Fratello vi comunica che, il budget per la spesa è stato decurtato del 50%, ammonta ora quindi a 190 euro”. Logico e consequenziale il malumore dei concorrenti: il fondo per la spesa sarà decurtato anche la prossima settimana, così come annunciato da Alfonso Signorini stesso durante la puntata di lunedì 20 febbraio.

Riassunto puntata 20 febbraio

La puntata del Grande Fratello di lunedì 20 febbraio 2023 si è aperta con la messa in onda delle immagini della litigata tra Matteo, Oriana, Nikita e Luca Onesitni, avvenuta durante la festa di carnevale di sabato 18 febbraio.

Successivamente, dopo aver letto il comunicato relativo al provvedimento disciplinare che la produzione stava mettendo a punto, Alfonso ha chiuso il televoto: per Sarah è arrivata sua sorella Giusy con l'intento di offrirle sostegno dopo questi giorni di difficile convivenza forzata.

Successivamente Signorini ha comunicato il verdetto del televoto: ad uscire dalla casa più spiata d'Italia è stata Sarah Altobello.

Tuttavia, la vippona aveva con se il bussolotto del ritorno e ha fatto rientro in casa nello stupore dei molti inquilini. In puntata si è poi parlato della bella amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, che si definiscono un unico concorrente e degli amici fraterni, e di Luca Onestini, per il quale è arrivato in sostengo Raffaele Tonon; i due si sono conosciuti dentro la casa del GFVip e da allora sono diventati migliori amici.

Al televoto sono poi finiti Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese; uno tra loro dovrà lasciare la casa nella puntata di giovedì 23 febbraio. L'appuntamento di ieri sera è stato seguito da 2.709.000 spettatori, con uno share pari al 20.3%.