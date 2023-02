Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno reagito male alla strigliata che Alfonso Signorini e le opinioniste gli hanno fatto nel corso della puntata del 20 febbraio, quella in cui Antonino ha rischiato di essere eliminato in quanto penultimo al televoto. Chiacchierando con alcuni coinquilini, Luca e Oriana hanno concordato nell'affermare che gli addetti ai lavori farebbero di tutto per proteggere i vipponi meno amati, il tutto a discapito del resto del gruppo.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

A Luca e Oriana proprio non è piaciuto come gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di raccontare la lite che c'è stata sabato scorso nella casa, anche perché loro due sono passati per i "carnefici" e altri come Martina, Nikita e Matteo come le "vittime" della situazione.

A qualche ora di distanza dalla puntata in cui sono stati criticati da più parti (dal conduttore alle opinioniste), Onestini e Marzoli si sono lasciati andare a pungenti dichiarazioni nei confronti di chi lavora nel programma.

"Ormai è diventata tutta una fagiolata. Bisogna tenere un equilibrio, sparare a zero su tutti e bastonare più o meno a caso", ha esordito l'ex tronista di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 22 febbraio.

"Loro aiutano chi è in difficoltà e gli altri vengono massacrati", ha proseguito il concorrente del reality senza mai fare i nomi dei coinquilini che sarebbero protetti dagli addetti ai lavori.

La reazione post diretta del Grande Fratello Vip

Oriana ha appoggiato l'amico sostenendo che ci sarebbero alcuni concorrenti in evidente difficoltà, gli stessi che verrebbero aiutati da chi è in studio ogni lunedì e giovedì sera.

Anche se non sono stati fatti nomi, i fan pensano che i concorrenti ai quali si riferiscono Onestini e Marzoli sarebbero quelli con i quali hanno litigato furiosamente qualche giorno fa: Nikita Pelizon, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Antonella Fiordelisi (che ultimamente è stata criticata anche da Tavassi per come tratta il fidanzato Edoardo in puntata).

La divisione in due gruppi che c'è nella casa del Grande Fratello Vip da qualche settimana a questa parte, appare sempre più marcata anche a causa del parere che alcuni vipponi hanno sugli autori e su come starebbero affrontando le situazioni più delicate che avvengono a Cinecittà.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Il pensiero che hanno espresso Luca e Oriana, sembra combaciare con quello della maggior parte degli spettatori del Grande Fratello Vip.

Se in puntata quasi tutti hanno dato ragione a Nikita e al suo gruppo, sui social network si sono schierati in moltissimi dalla parte dei concorrenti che si fanno chiamare "spartani".

Dopo aver sentito Onestini e Marzoli criticare il comportamento degli autori del reality-show, alcuni fan si sono esposti per supportarli e per denunciare una presunta disparità di trattamento tra i vari protagonisti della settima edizione.

"La lucidità di Luca e Oriana sul gioco sporco che gli autori stanno facendo contro di loro", "Sono così lucidi sui piani autorali", "Grazie Luca", questi sono solo alcuni dei commenti che chi guarda il programma di Canale 5 ha pubblicato su Twitter nelle scorse ore.

Domani, giovedì 23 febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento e Signorini potrebbe tornare sulla rivalità che si è venuta a creare tra i vipponi, una spaccatura che è la conseguenza di tensioni, antipatie e scontri.

Il verdetto del televoto che vede protagonisti Micol, Antonella, Antonino e Nikita, dovrebbe fare chiarezza sulle preferenze della gente tra le due fazioni.