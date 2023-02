I nuovi appuntamenti con Il paradiso delle signore 7 proseguono su Rai 1 e le anticipazioni di giovedì 2 marzo annunciano una puntata all'insegna di grandi emozioni per i protagonisti, con Gemma che confesserà di essere incinta, mentre Ezio (Massimo Poggio) giurerà amore eterno a Gloria (Lara Komar) continuando a mentire in famiglia. Vittorio (Alessandro Tersigni) inserirà l'articolo di Diletta in copertina, mentre Matilde (Chiara Baschetti) sarà coinvolta dai progetti di suo marito. Infine, Francesco (Christian Roberto) riceverà una ramanzina da parte di Maria (Chiara Russo) per aver preso un'iniziativa senza consultarla, ma presto i due si chiariranno.

Spoiler de Il paradiso delle signore: Gemma ammetterà di essere incinta con Ezio e Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 2 marzo raccontano che a casa Colombo ci sarà molta preoccupazione per Gemma. Quando la ragazza tornerà a casa non se la sentirà di dire a Veronica ed Ezio di essere incinta e cercherà di temporeggiare, ma la compagna di Colombo inizierà ad intuire qualcosa. Veronica non esiterà a mettere con le spalle al muro sua figlia che alla fine ammetterà di aspettare un bambino. Ma chi sarà il padre? Le trame ancora non hanno rivelato questo importante particolare. Mentre succederà tutto questo, Ezio continuerà a giurare amore eterno a Gloria, anche se non smetterà di mentire alla sua compagna, perché in un momento così delicato non gli sembrerà il caso di aggiungere altre preoccupazioni a casa.

Diletta al settimo cielo: anticipazioni puntata di giovedì 2 marzo

La puntata de Il paradiso delle signore 7 che andrà in onda giovedì 2 marzo vedrà protagonista anche la nuova arrivata Diletta, che non soltanto otterrà l'approvazione di Vittorio come sperava, ma il suo articolo sarà destinato alla copertina del magazine Paradiso Market e la giornalista sarà al settimo cielo per questo.

Matilde, invece, sceglierà di farsi coinvolgere dai piani di Tancredi (Flavio Parenti) dopo la delusione ricevuta dalle scelte di Conti.

Francesco prenderà un'iniziativa senza consultare Maria e la farà arrabbiare

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 della puntata di giovedì 2 marzo rivelano che Francesco dovrà subire una ramanzina da parte di Maria.

Dopo averla aiutata con le stoffe, infatti, il ragazzo prenderà un'iniziativa in atelier senza consultarla e deludendo la signorina Puglisi. Poco dopo, però, la sarta si renderà conto di aver esagerato con i toni e capirà che il giovane ha solo agito a fin di bene e per questo deciderà di accettare le sue scuse.