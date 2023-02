Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 22 febbraio, Gloria sarà decisa a vivere la sua storia con Ezio e si recherà da Veronica per parlarle. Marcello, invece, si esporrà in prima persona garantendo sull'onestà di Mattia, mentre Maria troverà il coraggio di presentare i suoi bozzetti a Vittorio.

Marcello chiederà ad Adelaide di fidarsi di Mattia: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 22 febbraio raccontano che al grande magazzino di Vittorio arriverà una giornalista di nome Diletta D'Ambrosio, decisa a intervistare Conti.

Nel frattempo, Marcello garantirà alla Contessa che Mattia Costa è una persona seria e affidabile, nonostante il suo passato turbolento. Tuttavia, Umberto sarà sempre sospettoso nei confronti del giovane fioraio e attenderà solo un passo falso per metterlo in cattiva luce e prendersi una rivincita nel confronti di Barbieri. Ci saranno novità anche per Gloria che non accetterà più di essere relegata in una sorta di limbo e deciderà di parlare con Veronica per chiarire la sua situazione. Questo avrà intenzione di mettere Ezio con le spalle al muro, anche se lui non vuole che la sua relazione con la signora Zanatta venga compromessa. Tuttavia, quando Gloria arriverà a Casa Colombo, cambierà idea e deciderà di non parlare con la nuova compagna di suo marito.

Gemma sospettosa con Carlos: anticipazioni puntata di mercoledì 22 febbraio

La puntata de Il paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa mercoledì 22 febbraio vedrà protagonista anche Gemma che confiderà a Landi i suoi timori su Carlos. Dopo aver notato alcuni strani comportamenti del suo fidanzato, Gemma inizierà a dubitare di Carlos e si renderà conto che potrebbe esserci qualcosa le sta nascondendo.

Cercherà il consiglio del suo amico Landi, che le darà il supporto e la forza di affrontare la situazione. Insieme, cercheranno di capire come agire al meglio e se le loro sono solo delle preoccupazioni infondate

I bozzetti di Maria saranno pronti

.Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 22 febbraio rivelano che Armando seguirà con interesse i tentativi di Perico di conquistare Irene.

Sarà divertito dall'impegno del giovane, ma allo stesso tempo si chiederà se il loro rapporto potrebbe funzionare. Armando deciderà di dare un consiglio a Perico, incoraggiandolo a essere sincero con Irene e a non nascondere i suoi sentimenti. I bozzetti di Maria, invece, saranno finalmente completati, ma la sarta non riuscirà ancora a presentarli a Vittorio. La signorina Puglisi avrà paura di non essere all'altezza delle aspettative e di non ricevere il riconoscimento che merita. Tuttavia, con il sostegno di alcuni suoi amici Maria prenderà coraggio.