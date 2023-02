Lo sceneggiato di Ra1 Il Paradiso delle Signore continua a emozionare milioni di telespettatori. Da lunedì 27 a venerdì 3 marzo andranno in onda le nuove puntate che come al solito saranno ricche di colpi di scena.

Un malore costringerà Gemma a recarsi in ospedale. Dalla diagnosi la figlia di Veronica apprenderà di aspettare un bambino. Alla luce di quanto accaduto durante la trasferta, Ezio giurerà amore eterno a Gloria e deciderà di parlare una volta per tutte con Veronica. Maria intanto riceverà l'approvazione dei bozzetti e si metterà al lavoro per realizzare i suoi primi abiti da sposa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, confermati i bozzetti di Maria

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi da lunedì 27 a venerdì 3 marzo 2023, rivelano che Maria sarà al settimo cielo dopo aver ricevuto l'approvazione dei suoi bozzetti. La giovane ricamatrice adesso dovrà lavorare sodo per passare allo step successivo, ovvero trasformare i disegni in veri e propri abiti da sposa. Nel frattempo Matilde apprenderà il pensiero di Vittorio nei confronti dell'aspirante giornalista. La moglie di Tancredi farà fatica a nascondere il suo stato d'animo insofferente a causa della presenza della nuova arrivata: nel dettaglio avrà una reazione scioccante quando il direttore dell'atelier deciderà di pubblicare un articolo di Diletta sulla testata del Paradiso Market.

Continuerà nel frattempo la storia d'amore tra Adelaide e Marcello, il loro rapporto scatenerà la gelosia di Ludovica che cercherà in tutti i modi di non far trapelare le proprie emozioni dinanzi alla presenza del fidanzato Ferdinando.

Anticipazioni Il Paradiso, Malore per Gemma Zanatta

Nel corso dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, Ezio prenderà poi la decisione di rivelare a Veronica quanto accaduto tra lui e Gloria.

Nel momento in cui starà per farlo, accadrà un imprevisto che ribalterà la situazione. Nel dettaglio, Gemma avrà un malore improvviso e sverrà. Le condizioni della Venere saranno preoccupanti, tuttavia il padre di Stefania comunicherà alla capocommessa di pazientare ancora qualche giorno giurandole amore eterno.

La complicità tra il giovane Barbieri e la contessa inizierà ad infastidire il commendatore.

Quest'ultimo spronerà Tancredi a rivelare alla moglie il loro piano. Dopo aver appreso i progetti del consorte, Matilde prenderà una decisione molto importante.

Dopo la visita in ospedale, Gemma riceverà una diagnosi scioccante: è incinta. La figlia di Veronica, inizialmente, vorrà tenere il tutto per se ma la signora Zanatta la metterà con le spalle al muro. A quel punto Gemma confesserà alla madre di aspettare un bambino ma di non sapere chi sia il padre.