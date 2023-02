Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che saranno trasmesse da mercoledì 15 a venerdì 17 febbraio, svelano che Chiara Albani, la donna alla quale salvò la vita Gloria Moreau (Lara Komar) venti anni prima, busserà alla porta di Ezio Colombo (Massimo Poggio). La signora Albani, quindi, chiederà a Teresio di poter parlare con la capo commessa, così l'uomo chiederà consiglio in merito a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e infine darà il suo benestare per un incontro tra Chiara e Gloria.

Da tale dialogo, Moreau apprenderà una verità scioccante che rivelerà di conseguenza a Ezio quando i due partiranno assieme per un viaggio di lavoro. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Gloria potrebbe abbandonare per sempre il ruolo di capo commessa, in quanto deciderebbe di trasferirsi negli Stati Uniti per stare accanto alla figlia Stefania (Grace Ambrose).

In dubbio la presenza di Massimo Poggio e Lara Komar ne Il Paradiso delle Signore 8

Terminate da qualche giorno le riprese della stagione in essere de Il Paradiso delle Signore, sono scattate alcune conferme per il cast del Paradiso nel nuovo capitolo della soap opera della rete ammiraglia Rai.

Ci saranno anche nell'ottava stagione Marcello Barbieri (Pietro Masotti), Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Agnese Amato (Antonella Attili), Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Rimangono in dubbio invece le presenze di Gloria, Ezio e Stefania, le quali parrebbero legate a stretto giro a un eventuale riconsolidarsi della famiglia Colombo, magari proprio negli Stati Uniti.

L'arrivo a Milano di Gloria Moreau era nato principalmente per poter ricostruire un rapporto con la figlia Stefania, legame inizialmente professionale che, una volta venuta alla luce la parentela, è sembrato ricomporsi.

Da quel momento, questa storyline familiare è stata arricchita da diverse variabili, come l'auto denuncia di Gloria, la storia d'amore tra Marco (Moisè Curia) e Stefania ma anche l'azienda di denim creata da Teresio e la stessa Moreau.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, è possibile che gli autori vogliano regalare ai telespettatori una riconciliazione in grande stile della famiglia Colombo.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Gloria potrebbe abbandonare per sempre il ruolo di capo commessa dell'atelier meneghino per trasferirsi assieme a Ezio negli Stati Uniti, nazione dove si occuperebbero dell'azienda di denim e starebbero accanto alla figlia Stefania.