Arrivano le nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 che spiegano cosa succederà nella settimana dal 14 al 17 febbraio. Ci sarà il ritorno della donna che aveva denunciato Gloria e, che con la sua rivelazione, farà accadere qualcosa di inaspettato, mentre Gemma si lascerà andare con Carlos. Maria e Francesco, invece, saranno sempre più complici, anche se solo in amicizia, e Vito ne sarà molto geloso. Infine, Flora chiederà a Umberto di convolare a nozze.

Maria farà un regalo a Francesco: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 14 al 17 febbraio raccontano che, per ringraziarlo dell'aiuto in Atelier, Maria deciderà di fare un regalo a Francesco che apprezzerà molto il suo gesto.

Nel frattempo, Vito si farà aiutare da Mattia Costa, un amico di Marcello, per recuperare un tipo specifico di fiori da regalare alla signorina Puglisi. Maria sarà entusiasta del regalo che Lamantia le farà per San Valentino, ma la sua amicizia con Francesco non passerà inosservata agli occhi di Vito che inizierà ad esserne geloso. Le novità per i protagonisti non finiranno qui, perché Gemma deciderà di lasciarsi andare con Carlos.

Ezio incontra Chiara Albani: anticipazioni settimana dal 14 al 17 febbraio

Le puntate de Il paradiso delle signore 7 dal 14 al 17 febbraio vedranno un ritorno molto importante per la vita della famiglia Colombo. Alla porta di Ezio, infatti, andrà a bussare Chiara Albani, la donna che Gloria aveva aiutato durante il travaglio anni prima e da cui poi era stata denunciata.

La donna chiederà di parlare con Gloria, ma Ezio sarà incerto e si consulterà prima con Vittorio e poi con Veronica. Gloria accetterà di parlare con Chiara e farà una scoperta scioccante perché capirà che le cose sarebbero potute andare diversamente. Nel frattempo, a casa Colombo, tutto procederà serenamente, ma quando Gloria ed Ezio partiranno per un viaggio di lavoro la donna confesserà al marito quanto ha appreso e succederà qualcosa di inaspettato.

Flora proporrà al suo fidanzato di sposarsi subito

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7, dal 14 al 17 febbraio, rivelano che Flora prometterà a Guarnieri di mantenere il segreto su quello che ha scoperto riguardo Palazzo Andreani, ma in cambio gli chiederà qualcosa di importante. La stilista vorrebbe convolare subito a nozze con il commendatore, ma lui sarà reticente e preferirà temporeggiare.

Nel frattempo, procederanno i piani di Ferdinando e Guarnieri, decisi a fare terra bruciata intorno a Marcello che, inconsapevole di tutto, continuerà a sperare di avere ottime chances per entrare a far parte del Circolo. Ci sarà spazio anche per l'iniziativa "Cuori solitari" ideata da Vittorio che potrebbe aiutare i single a trovare l'anima gemella con una cena al buio. I prescelti per il premio saranno decisi, ma le cose non andranno affatto come previsto.