Al paradiso delle signore, venerdì 17 febbraio si concluderà una settimana ricca di emozioni, con una puntata sorprendente. Secondo le anticipazioni al centro dei riflettori ci saranno Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) che parleranno ancora del loro passato e tra loro accadrà qualcosa di inaspettato. Ci sarà spazio anche per Marcello che ignaro di essere ancora nel mirino di Umberto e Ferdinando (Fabio Fulco), sarà molto ottimista per il suo futuro al Circolo. Infine, il concorso di San Valentino giungerà alla proclamazione dei fortunati vincitori della cena al buio, ma non tutto andrà come previsto.

Tra Ezio e Gloria accadrà qualcosa di inaspettato: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 17 febbraio raccontano che a casa Colombo inizierà una nuova giornata e tutto sembrerà procedere serenamente per i protagonisti, ma presto qualcosa potrebbe cambiare e rompere gli equilibri a fatica riconquistati. Gloria ed Ezio, infatti, faranno insieme un viaggio per motivi di lavoro e in questa occasione Gloria farà una confessione a Ezio riguardo ciò che ha appreso da Chiara Albani. Quello che la signora Moreau ha saputo dalla donna porterà ad un evento inaspettato e imprevedibile tra i due coniugi. Le trame non specificano di cosa si tratterà, ma è probabile che quello che Chiara rivelerà a Gloria riguardo la denuncia farà riavvicinare ulteriormente Ezio e sua moglie che proprio a causa di quell'episodio si erano allontanati molti anni prima.

Marcello sarà ottimista, ma Umberto penserà di ostacolarlo: anticipazioni puntata di venerdì 17 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di venerdì 17 febbraio vedrà protagonista anche Marcello (Pietro Masotti) alla prese con il suo periodo di prova per diventare un socio a tutti gli effetti. Ferdinando (Fabio Fulco) e Umberto (Roberto Farnesi), infatti decideranno di creare problemi a Barbieri portando avanti i loro piani, ma lui avrà una prospettiva diversa.

Marcello, infatti, sarà sempre più convinto di avere buone possibilità di diventare socio del Circolo e di avere un futuro positivo.

Si proclameranno i vincitori della cena al buio per San Valentino

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 di venerdì 17 febbraio rivelano che al grande magazzino di Vittorio (Alessandro Tersigni) ci sarà molta attesa di scoprire i vincitori del concorso di San Valentino ideato dal dottor Conti per aiutare chi è single. Il premio sarà una cena al buio, con la speranza di regalare ai fortunati anche l'opportunità di trovare l'anima gemella. Le cose, tuttavia, alla fine non andranno come previsto.