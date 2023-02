Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nella settimana 13-17 febbraio 2023. L'appuntamento con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio non sarà previsto nel corso della giornata di lunedì pomeriggio.

Eccezionalmente per questa settimana, la messa in onda dei nuovi episodi partirà il 14 febbraio. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gloria, pronta a fare i conti con il passato.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 13-17 febbraio: la soap salta lunedì

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 febbraio subirà degli stravolgimenti in daytime.

Lunedì pomeriggio, la soap opera non sarà regolarmente in onda sulla rete ammiraglia: al suo posto, quasi sicuramente ci sarà spazio per uno speciale del TG 1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si svolgeranno nel weekend.

Di conseguenza, la puntata che doveva andare in onda lunedì 13 febbraio sarà anticipata a sabato 11 febbraio, nella fascia oraria delle 15:10:

L'appuntamento con la soap opera, poi, tornerà in onda da martedì 14 febbraio con un nuovo ciclo di episodi che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena, in primis per Gloria.

Gloria farà i conti col passato: anticipazioni Il Paradiso al 17 febbraio 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 17 febbraio 2023, rivelano che per Gloria e Ezio arriverà il momento di fare i conti con il passato che, contrariamente ad ogni aspettativa, tornerà a bussare alle loro porte.

I due continueranno ad essere alle prese con la loro attività imprenditoriale, quando ad un certo punto Ezio riceverà una visita del tutto inaspettata.

Trattasi di Chiara, la donna che venne salvata da Gloria durante il parto. È stata lei la protagonista del "caso" che portò la donna a dover scontare la sua pena dietro le sbarre, al punto da rovinare il rapporto con suo marito e allontanarsi anche dalla figlia Stefania.

Gloria farà una scoperta sconvolgente: anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-17 febbraio

La reazione di Ezio, nel momento in cui assisterà al ritorno di Chiara, non sarà delle migliori e finirà per avere un bel po' di dubbi sul conto della donna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Chiara chiederà all'uomo di poter avere un confronto con Gloria.

Alla fine, il padre di Stefania, accetterà di mettere le due donne in contatto e potranno così rivedersi dopo svariati anni. Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Chiara metterà al corrente Gloria di una verità sconvolgente e inattesa legata a quel caso.

Di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunatissima settima stagione della soap opera.