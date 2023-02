L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è in programma dal 14 al 17 febbraio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gloria che, a distanza di un po' di tempo da quell'episodio che le costò caro dal punto di vista legale, si ritroverà a fare i conti con il ritorno in città della donna alla quale salvò la vita.

E, proprio grazie a questo incontro, Gloria farà una scoperta decisamente spiazzante e del tutto inaspettata, legata a quel passato doloroso.

Gloria ritrova la donna che salvò: anticipazioni Il paradiso delle signore 14-17 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma dal 14 al 17 febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio per un arrivo in città del tutto inaspettato.

A Milano approderà Chiara, la donna alla quale Gloria salvò la vita diversi anni prima, sacrificando quella del bambino che portava in grembo.

Un aborto a tutti gli effetti che, nell'Italia degli anni '50, causò non pochi problemi alla mamma di Stefania, costretta poi a scappare via.

Ebbene, Chiara tornerà in città e si recherà da Ezio per avere un confronto diretto con lui: la reazione dell'uomo sarà a dir poco spiazzata e, in un primo momento, non vorrà mettere in contatto la donna con la sua ex moglie.

Alla fine, però, Ezio deciderà di informare la sua ex moglie su quanto sta accadendo e così, Gloria, avrà modo di incontrare la donna alla quale salvò la vita diversi anni prima.

Un incontro che non passerà inosservato: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino dal 14 al 17 febbraio 2023, rivelano che Chiara metterà al corrente Gloria di un segreto legato a quell'episodio, che fino ad oggi non era mai venuto fuori.

Insomma, una scoperta spiazzante che finirà per spiazzare Gloria: di cosa si tratta? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Flora mette alle strette Umberto: anticipazioni Il Paradiso 14-17 febbraio 2023

Spazio anche alle vicende di Flora: la donna scoprirà che il suo amato Umberto le sta nascondendo qualcosa in merito alla trattativa di Palazzo Andreani.

Ecco allora che la stilista deciderà di indagare e, dopo aver scoperto tutta la verità su quello che sta succedendo alle sue spalle, non si farà problemi a mettere alle strette il commendatore.

Se Guarnieri vuole il suo silenzio, dovrà accettare una richiesta ben precisa della stilista: il tanto atteso e sospirato matrimonio.