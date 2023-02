Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 6 al 10 febbraio 2023 su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Vittorio Conti, arriverà l'ennesimo momento di crisi personale che lo porterà a fare una considerazione del tutto inaspettata.

Occhi puntati anche su Umberto che, dopo essersi alleato con Ferdinando, si rivelerà a dir poco spietato nei confronti di Marcello, nuovo socio della contessa Adelaide.

Vittorio vuole dimettersi dal negozio: anticipazioni Il Paradiso 6-10 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 10 febbraio 2023, rivelano che Vittorio si ritroverà in grande difficoltà nel momento in cui si ritroverà a dover mettere a punto una nuova idea per la prossima campagna pubblicitaria legata al grande magazzino milanese.

Una situazione decisamente non facile per Conti che, a quel punto, deciderà di prendere una decisione del tutto inaspettata.

Vittorio, infatti, si dirà pronto e deciso a lasciare il suo incarico da pubblicitario: vuole dimettersi e in tal modo lasciare spazio a qualcun altro, dato che sente di non avere più le energie e le giuste idee per portare avanti questa sfida.

Marcello ammesso al Circolo, Umberto spietato: anticipazioni Il Paradiso 6-10 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 10 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per la notizia della candidatura di Marcello come socio del Circolo.

Il giovane Barbieri riuscirà a spiazzare e sorprendere tutti gli iscritti con un discorso che farà breccia nel cuore di tutti e, alla fine, Ludovica accetterà la sua candidatura come nuovo socio.

Una scelta che farà storcere il naso ad Umberto e Ferdinando: i due, spietati più che mai, si daranno da fare per rendere impossibile la vita a Marcello.

E, subito dopo il suo ingresso al Circolo, ecco che il commendatore Guarnieri tirerà fuori una clausola del contratto, la quale prevede che i nuovi arrivati debbano essere messi alla prova per un po' di tempo, prima di diventare soci a tutti gli effetti.

Marcello riuscirà a superare la prova oppure Umberto avrà intenzione di "colpirlo alle spalle" con uno dei suoi colpi bassi?

Ezio prova a sfidare Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 febbraio

Spazio anche alle vicende di Gloria e Ezio: i due ex coniugi saranno pronti ad intraprendere la loro nuova attività imprenditoriale.

La loro fabbrica di denim sarà alla ricerca di personale qualificato da inserire nel team e, proprio questa situazione, rischia di creare una frattura nel rapporto con Umberto Guarnieri.

Ezio, infatti, rischierà di inimicarsi il commendatore, motivo per il quale Gloria deciderà di intervenire e chiederà al suo ex marito di non sfidare Guarnieri ed evitare così di avere ulteriori problemi sul lavoro.