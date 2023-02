Le nuove puntate de 'Il Paradiso delle Signore' sono confermate dal 6 all'11 febbraio 2023, in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Vittorio Conti si ritroverà a dover affrontare l'ennesima difficoltà sul lavoro e, questa volta, arriverà a prendere una decisione del tutto spiazzante.

Occhi puntati anche su Flora Ravasi: la fidanzata di Umberto indagherà sul conto del commendatore, finendo per scoprire tutta la verità in merito al famoso acquisto di Palazzo Andreani, fino ad ora taciuto dall'uomo.

Vittorio si allontana da Matilde: anticipazioni Il Paradiso 6-11 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste eccezionalmente fino a sabato 11 febbraio 2023 su Rai 1, rivelano che Vittorio deciderà di allontanarsi da Matilde.

Dopo l'ennesima discussione che hanno avuto, Conti si renderà conto che deve liberarsi dalla donna per poter riprendere in mano le redini della sua vita.

Intanto, però, sarà alle prese con una nuova importante sfida lavorativa che lo attende: creare una nuova campagna pubblicitaria per far splendere il grande magazzino milanese.

Vittorio lascia il suo lavoro: anticipazioni Il Paradiso 6-11 febbraio 2023

Questa volta, però, la sfida non sarà affatto semplice per Conti: le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che l'uomo si sentirà in estrema difficoltà.

Vittorio non riuscirà ad avere l'ispirazione giusta per mettere a punto qualcosa di originale e innovativo, come aveva fatto in passato servendosi anche del sostegno di Matilde.

Sta di fatto che, di fronte a questa difficoltà, Vittorio deciderà di lasciare il suo lavoro: per Conti è giunto il momento di lasciare l'incarico da pubblicitario.

Flora ingannata da Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6-11 febbraio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, nella settimana dal 6 all'11 febbraio 2023, rivelano che Flora deciderà di indagare sul conto di Umberto e finirà per scoprire la verità su Palazzo Andreani.

La donna si sentirà ingannata e tradita dato che, fino a questo momento, Umberto l'ha tenuta all'oscuro di tutto, quasi come se fosse un'estranea.

E, a quel punto, Flora deciderà di affrontare l'uomo: i due si ritroveranno così ai ferri corti e dovranno affrontare l'ennesimo momento di grande tensione.

Di conseguenza, Umberto, si metterà subito in contatto con il suo socio Tancredi e lo informerà del fatto che Flora ha scoperto tutto sul loro progetto.

Marcello viene ammesso al Circolo: anticipazioni Il Paradiso all'11 febbraio

Buone notizie in arrivo anche per Marcello: dopo essere stato candidato come nuovo socio del Circolo, il ragazzo riceverà una buona notizia.

La sua candidatura è stata promossa da Ludovica e quindi potrà entrare a far parte del Circolo: una notizia che finirà per mandare su tutte le furie Umberto pronto ad ostacolare in tutti i modi l'arrivo del socio della contessa Adelaide, ormai diventata una sua nemica.