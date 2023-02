Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 6 e 7 febbraio 2023? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Tancredi continuerà a fare di tutto per cercare di allontanare sua moglie da Vittorio Conti.

Intanto Francesco confermerà di aver chiuso con il mondo del cucito mentre Vittorio si troverà sempre più in difficoltà per la sua nuova campagna pubblicitaria da mettere a punto per il grande magazzino milanese.

Tancredi spietato contro Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 6 febbraio 2023, rivelano che Marcello inizierà ad avere un po' di dubbi circa la sua possibile candidatura come socio del Circolo.

Intanto Tancredi metterà a segno l'ennesimo colpo ad effetto che si rivelerà importantissimo per le sue finanze. L'uomo, infatti, riuscirà ad avere la meglio nell'acquisto de L'Eco della Sera.

Dopo aver portato a termine la trattativa per l'acquisto del giornale, Tancredi informerà subito sua moglie Matilde: la vuole al suo fianco in questa nuova avventura.

Flora e Maria cercano una sarta: anticipazioni Il Paradiso 6-7 febbraio 2023

Lo scopo del fratello di Marco, infatti, è proprio quello di avvicinare sua moglie a questa nuova attività e in tal modo allontanarla definitivamente da Vittorio Conti e fare in modo che i due prendano strade differenti. Riuscirà nel suo intento?

Occhi puntati anche sul giovane Francesco: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 6 febbraio 2023 rivelano che il ragazzo ripeterà a sua mamma di aver chiuso con il mondo del "taglio e cucito", motivo per il quale non intende ritornare sull'argomento.

Intanto Flora e Maria saranno alla ricerca di una nuova sarta temporanea che possa sbrigare l'eccessiva mole di lavoro che è stata accumulata nel corso dell'ultima periodo e far sì che non ci siano ritardi nelle consegne dei prodotti.

Vittorio in crisi e tiene a distanza Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 7 febbraio 2023, rivelano che Vittorio deciderà di mantenere un certo distacco da Matilde e in questo modo, la terrà a distanza dalla sua vita.

Intanto, però, dal punto di vista lavorativo la situazione per Vittorio non sarà affatto delle migliori: il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni si sentirà sempre più in crisi e in difficoltà perché non riesce a trovare l'idea giusta per la nuova campagna pubblicitaria legata al grande magazzino.

Gloria e Ezio, invece, si dedicheranno alla ricerca del personale da includere all'interno della loro nuova azienda di denim.