L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore nella settimana 6-10 marzo 2023 promette grandi colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gemma: la notizia della sua gravidanza arriverà come un fulmine a ciel sereno sulla sua vita e quelle dei suoi familiari.

Intanto Vittorio si ritroverà a prendere una decisione che finirà per scatenare pareri contrastanti e dividere l'opinione pubblica.

Ezio e Gloria sconvolti dalla gravidanza di Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 10 marzo

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore della settimana fino al 10 marzo rivelano che Veronica deciderà di indagare sul malessere che sta vivendo la figlia.

Grazie alla caparbietà e all'intuito, la donna riuscirà finalmente a far parlare Gemma e alla fine la ragazza confesserà di essere in dolce attesa.

Una notizia che si rivelerà sconvolgente per Veronica ed Ezio: nell'Italia del 1964 una notizia del genere avrebbe spiazzato chiunque.

Mamma Veronica non potrà nascondere la sua angoscia e la sua rabbia per tale situazione, ma alla fine decideranno di schierarsi dalla parte di Gemma e darle tutto il supporto di cui ha bisogno in questo momento.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 10 marzo rivelano che Ezio, in particolar modo, deciderà di mettersi sulle tracce di Carlos: vuole che il ragazzo si assuma tutte le sue responsabilità.

Ezio frena con Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 10 marzo

Peccato che Carlos non sia affatto predisposto a prendere in mano le redini della situazione e quindi a fare il padre.

La nonna di Carlos chiamerà a casa Colombo ed Ezio deciderà di rivolgersi a lei sperando che possa far ragionare Carlos e convincerlo a prendersi le sue responsabilità.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate Ezio dovrà affrontare anche le pressioni di Gloria.

L'uomo ribadirà alla moglie di provare un forte sentimento nei suoi confronti, ma per il momento non possono lasciarsi andare alla passione e vivere la loro storia d'amore come vorrebbero.

Vittorio si mette nei guai: anticipazioni Il Paradiso 6-10 marzo

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 6-10 marzo rivelano che l'uomo deciderà di dedicare la copertina del Paradiso Market all'articolo di Diletta sull'educazione sessuale per le ragazze.

Una scelta che scatenerà il parere negativo di Adelaide e Matilde. Come se non bastasse, tale articolo finirà per far infuriare anche gran parte dell'opinione pubblica e ciò potrebbe avere delle ripercussioni negative sulle vendite del grande magazzino milanese.

Come se la caverà Vittorio? Riuscirà ad arginare questa situazione?