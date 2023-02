L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue e le anticipazioni della puntata in onda giovedì 9 febbraio annunciano che Marcello festeggerà con Salvatore il successo del suo discorso, mentre Gloria proverà a consigliare al meglio Ezio su come affrontare Umberto. Ci sarà spazio anche per Francesco che incuriosirà Armando, tanto che il magazziniere indagherà sul suo passato. Infine Matilde aiuterà Vittorio, deciso a lasciare il suo ruolo da pubblicitario, e per questo dimenticherà un appuntamento con Tancredi.

Matilde si impegnerà ad aiutare Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 9 febbraio raccontano che Vittorio prenderà una decisione molto importante: il direttore, infatti, penserà di lasciare il suo lavoro da pubblicitario. Questa scelta non sarà affatto facile per Conti che ha dedicato tutta la sua vita a questo settore, ma sentirà che per lui è giunto il momento di cambiare rotta. Matilde, invece, continuerà a credere nel talento di Vittorio e deciderà di aiutarlo, ma proprio per questo motivo dimenticherà che aveva un appuntamento a cena con Tancredi, dimostrando ancora una volta di tenere moltissimo al direttore del Paradiso delle signore.

Marcello a un passo dal diventare socio del Circolo: anticipazioni puntata di giovedì 9 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa giovedì 9 febbraio vedrà protagonista anche Marcello che tornerà da Salvatore con grandi notizie. Il suo discorso improvvisato ha colpito positivamente tutti i presenti, conquistandoli con la sua passione e il suo entusiasmo.

Grazie al voto favorevole di Ludovica, inoltre, Barbieri verrà ammesso al Circolo. Umberto Guarnieri, tuttavia, farà presente che, dopo il cambio del regolamento, Marcello dovrà affrontare un periodo di prova prima di essere considerato a tutti gli effetti un membro a pieno titolo del Circolo.

Armando indagherà sul passato di Francesco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 9 febbraio rivelano che Gloria proverà a far ragionare Ezio, cercando di convincerlo Ezio a non causare problemi a Guarnieri. Le sue parole sembreranno avere un certo effetto su di lui, ma è ancora troppo presto per dire se riuscirà a influire realmente sulle sue decisioni. Infine, dopo aver saputo che in passato Francesco ha lavorato con un sarto, Armando si impegnerà al massimo per trovare il professionista che ha formato il giovane Rizzo. Ferraris, intanto, ha scoperto informazioni interessanti sul passato del ragazzo e sul motivo per cui ha dovuto lasciare il suo paese e il suo lavoro. Queste informazioni potrebbero essere importanti per capire meglio il suo carattere e la sua personalità.