Il Paradiso delle signore 7 andrà in onda sabato 11 febbraio con una nuova puntata e le anticipazioni annunciano che per le Veneri si avvicinerà la giornata di San Valentino, con le sue aspettative e i suoi bilanci.

Per Vittorio sarà l'occasione per dare il via a una nuova iniziativa al suo grande magazzino, mentre tra Flora e Umberto ci sarà molta tensione. La donna sarà delusa dei piani di Umberto che parlerà con Tancredi, mentre Marcello si darà da fare per meritare il suo posto al Circolo.

Si avvicina San Valentino: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di sabato 11 febbraio raccontano che l'attesa di San Valentino per le ragazze sarà un momento di riflessione e di speranza. Alcune attenderanno con ansia la festa degli innamorati, altre saranno impegnate a valutare la loro situazione sentimentale e a fare dei bilanci.

Sarà un giorno speciale per Ezio che non smetterà mai di stupire la sua amata Veronica (Valentina Bartolo), pianificando una sorpresa a tema per la sua dolce metà e ciò farà crescere la sintonia fra i due, dopo i momenti di gelosia vissuti a causa della presenza di Gloria.

Vito preparerà una sorpresa per Maria: anticipazioni puntata di sabato 11 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa eccezionalmente anche sabato 11 febbraio vedrà protagonista anche Vito (Elia Tedesco) che lavorerà a un omaggio speciale per la sua amata Maria, che lascerà sicuramente a bocca aperta.

Le cose non andranno molto bene per la coppia formata da Flora e Umberto che dovranno affrontare un momento molto difficile. Dopo aver scoperto i piani di Guarnieri, infatti, la stilista sarà molto triste delusa e nonostante gli sforzi, la tensione sarà alta e non ci saranno segnali di miglioramento per loro. Umberto, invece, informerà Tancredi del fatto che i loro progetti segreti su Palazzo Andreani sono ormai stati scoperti.

Adelaide preparerà Marcello per diventare socio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di sabato 11 febbraio rivelano che per Marcello sarà un periodo delicato perché dovrà superare brillantemente i giorni di prova per diventare a tutti gli effetti un socio del Circolo. Per raggiungere i suoi obiettivi, tuttavia, Guarnieri potrà contare come sempre sul prezioso aiuto della contessa Adelaide che lo preparerà al meglio per affrontare ogni difficoltà che potrebbe incontrare.

Infine, Vittorio avrà in mente un'idea che condividerà con Matilde e Roberto (Filippo Scarafia). Per la festa degli innamorati il direttore del grande magazzino deciderà di lanciare un gioco per i cuori solitari: sarà un'occasione per dare un po' di speranza a coloro che sono ancora alla ricerca dell'amore.