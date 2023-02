La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito al finale della settima stagione, raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) sarà chiamata a operare una scelta sentimentale. La scrittrice, difatti, dovrà scegliere se rimettere in sesto la relazione con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) oppure chiudere tale capitolo e iniziarne uno del tutto nuovo con Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Stefania potrebbe optare per Federico, coi due che darebbero inizio ad una nuova ed entusiasmante storia d'amore.

Stefania potrebbe lasciare Marco qualora fosse il padre del bimbo che porta in grembo Gemma

Le reali motivazioni dietro alla crisi sentimentale tra Marco e Stefania non sono note, ciò che invece è palese è il feeling ritrovato tra il giornalista e l'ex Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Simbiosi che, nel corso della cena organizzata per il ritorno di Marco in città, aveva portato i due ex fidanzati a trascorrere diverse ore a dialogare in maniera spensierata.

Quel dialogo fino a tarda notte, complice la sintonia riemersa, potrebbe aver portato Gemma e Marco a concedersi una parentesi passionale cercando i due, al contempo, di mantenere segreta la stessa.

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7, però la Cavallerizza scoprirà di aspettare un bimbo e dirà a madre e patrigno di essere incinta di Carlos.

E se invece Gemma aspettasse un bimbo da Marco?

Qualora tale ipotesi trovasse riscontro, Stefania potrebbe scoprirlo e lasciare Marco.

Federico e Stefania potrebbero iniziare una storia d'amore

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore 7 Marco aveva raccontato all'ex Gemma e a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) che Stefania e il figliastro di Luciano aveva iniziato a collaborare professionalmente.

Stando alle parole del fratello di Tancredi (Flavio Parenti), Federico stava traducendo il libro della scrittrice e ciò aveva inevitabilmente portato i due ragazzi a trascorrere molto tempo assieme.

Se la crisi tra Marco e Stefania dovesse protrarsi e la collaborazione tra quest'ultima e il giovane Cattaneo dovesse proseguire, è facile ipotizzare come nella talentuosa scrittrice potrebbero riemergere i vecchi sentimenti che provava nei riguardi di Federico.

Qualora ciò trovasse riscontro, Federico e Stefania potrebbero iniziare una storia d'amore.