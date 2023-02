Dubbi e malumori per Flora nelle attuali puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. La giovane Ravasi ha finalmente scoperto i piani di Umberto, pronto a fare terra bruciata intorno a Vittorio. La compravendita di Palazzo Andreani ha un obiettivo ben preciso: ricavare un grande magazzino ancora più fornito all'avanguardia di quello capitanato da Vittorio. Flora è a disagio. Da una parte vorrebbe mettere al corrente Conti, al quale è molto grata e legata, ma dall'altra è innamorata di Umberto. Tuttavia, sembra che la sua favola d'amore si stia sgretolando, in particolar modo dopo un gesto di rabbia da parte del commendatore nella puntata di ieri che, fermandola per un braccio, le ha intimato di non parlare e di dover stare accanto al suo uomo, qualsiasi cosa accada.

La discussione è stata poi interrotta dall'arrivo di Ludovica e Ferdinando, che hanno invitato la coppia a una cena a quattro per San Valentino. Sappiamo che Flora incastrerà Umberto in cambio del suo silenzio, ma ciò non basterà a fermare le mire malvagie del commendatore. La bella Brancia ha capito solo da uno sguardo che qualcosa di grave era successo, e sicuramente vorrà andare a fondo della questione. Umberto rovinerà davvero Vittorio e lo costringerà a dichiarare il fallimento?

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Flora deve scegliere tra Umberto e Vittorio

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore il piano di Umberto andrà avanti e la sua voglia di vedere Vittorio completamente distrutto potrebbe diventare realtà.

C'è però un ostacolo non indifferente. Flora è al corrente della verità e, nello stesso tempo, sta iniziando ad avere dei dubbi sulla sua storia d'amore con Guarnieri, che non ha più quasi nulla della favola. Flora sta conoscendo il lato oscuro del commendatore, pronto a tutto pur di avere potere e controllo.

A far perdere l'entusiasmo degli inizi a Flora, anche il fatto che Umberto cercherà di tergiversare sulla data delle nozze, cosa che di certo non le farà piacere.

Resta poi la grande stima e l'affetto di Vittorio, che le ha dato fiducia sin dagli inizi, restandole accanto: come potrebbe essere parte integrante del suo fallimento? Presto, sarà necessaria una scelta che avrà inevitabili conseguenze.

Vittorio perde Il Paradiso delle signore nel finale di stagione?

Umberto continuerà con i suoi loschi affari, a meno che Flora rinunci al suo amore e dica tutto a Vittorio.

Tuttavia, se anche così fosse, ciò non impedirebbe al commendatore di costruire il suo grande magazzino, schiacciando Conti.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Umberto potrebbe fare una mossa che farebbe perdere tutto a Vittorio: cedere le sue quote del grande magazzino per restare a galla, ma senza la sua ''creatura''. Saranno trame da non perdere, con risvolti assolutamente inaspettati.