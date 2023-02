Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che continua a collezionare successi in termini di ascolto. Merito delle trame avvincenti che incollano i telespettatori allo schermo, ansiosi di scoprire che cosa accadrà. Nelle nuove puntate in onda su Rai 1, i grandi protagonisti saranno Gloria ed Ezio felici dopo aver passato la notte insieme in una magica atmosfera. L'idillio però durerà poco, visto che entrambi devono purtroppo fare i conti con la realtà. Che cosa succederà ora? Nel frattempo, la sintonia tra Marcello e Adelaide cresce sempre di più, suscitando la voglia di vendetta da parte di Umberto, che ha già in mente un piano per mettere in cattiva luce Barbieri incastrando il suo amico Mattia.

Attenzione a Carlos, che nasconde qualcosa di oscuro. A scoprirlo è Mario, che informa immediatamente Gemma.

Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Ezio lacerato dai dubbi

Le anticipazioni delle nuove puntate Il paradiso delle signore promettono grandi colpi di scena per quanto riguarda il rapporto tra Ezio e Gloria che, alla luce dei fatti, non hanno mai smesso di amarsi. La notte passata insieme ha però innescato nel signor Colombo dei pesanti sensi di colpa nei confronti di Veronica. Al contrario, Gloria sembra davvero intenzionata a vivere il ritrovato amore e pretende da Ezio delle risposte che, tuttavia, non arrivano. La bella Moreau cerca così conforto nel suo amico Armando.

Il paradiso delle signore 7 prossime puntate: Umberto geloso di Adelaide

Continuando con le anticipazioni dei prossimi episodi Il paradiso delle signore vedremo Adelaide e Marcello sempre più vicini e complici. Umberto non riesce a sopportare la cosa, nonostante sia fidanzato ufficialmente con Flora. Decide così di rivalersi su Marcello, cercando a tutti i costi di metterlo fuori gioco.

In accordo con Ferdinando, capisce che la chiave giusta è Mattia, l'amico di Barbieri che ha conosciuto in carcere. Servendosi di lui, Marcello verrebbe messo fuori gioco.

Il Paradiso delle Signore 7 spoiler, cosa nasconde Carlos?

Roberto viene a sapere che Carlos non è chi dice di essere e scopre dei dettagli inquietanti sul suo conto.

Preoccupato per Gemma, non esita a metterla al corrente di quanto appreso, sperando che non sia troppo tardi. Nonostante gli avvertimenti, Gemma è decisa a frequentare ancora Carlos, tanto da passare la serata con lui. La presenza di Marco la turba e ha bisogno di qualcuno che la faccia sentire desiderata e importante. Peccato che potrebbe trovarsi molto presto in pericolo e delusa da quel ragazzo che si è presentato come il perfetto principe azzurro. Cosa nasconderà? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.