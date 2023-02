Il Paradiso delle signore 7 continua con nuove emozioni su Rai 1 e le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 febbraio annunciano che dopo la serata trascorsa con Carlos, Gemma susciterà la curiosità di sua madre. Nel frattempo, Marcello incoraggerà Salvatore a farsi avanti con Elvira e partecipare con lei all'iniziativa "Cuori Solitari". I riflettori saranno puntati su Ezio che avrà modo di parlare con la donna che sua moglie aveva aiutato tempo fa e sarà indeciso su come comportarsi.

Ezio riceverà una visita inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 15 febbraio raccontano che l'attenzione sarà focalizzata su Ezio che farà un incontro importante. Alla sua porta busserà inaspettatamente una vecchia conoscenza: si tratta di Chiara Albani, la donna che Gloria (Lara Komar) aveva salvato durante il parto. A causa di questa scelta la signora Moreau venne denunciata. Chiara Albani farà presente al signor Colombo che desidera vedere la madre di Stefania (Grace Ambrose) ed Ezio sarà incerto su come comportarsi. Tuttavia dopo aver consultato Vittorio Conti seguirà il suo consiglio e riferirà la novità alla capo commessa.

Marcello penserà di aiutare Salvatore ed Elvira: anticipazioni puntata di mercoledì 15 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda mercoledì 15 febbraio vedrà tra i protagonisti anche Marcello. Barbieri avrà l'opportunità di ascoltare Elvira (Clara Danese) mentre descrive il suo uomo ideale e questo lo spronerà a incoraggiare Salvatore (Emanuel Caserio) a prendere parte all'iniziativa di San Valentino ideata da Vittorio Conti, denominata Cuori solitari, dedicata ai single.

Per Amato, dopo la grande sofferenza per Gabriella e la delusione di Anna, questo potrebbe essere un modo per voltare pagina e cercare una donna in grado di amarlo sinceramente.

Flora appoggerà Umberto, ma gli chiederà qualcosa in cambio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 15 febbraio rivelano che Flora vorrà rassicurare Guarnieri sul fatto che manterrà il segreto riguardo a quanto scoperto in merito ai suoi progetti per Palazzo Andreani.

Tuttavia in cambio chiederà al suo fidanzato qualcosa di molto importante. Veronica (Valentina Bartolo) non nasconderà la sua curiosità e non perderà l'occasione di saperne di più sulla serata di Gemma con Carlos. Per questo cercherà di carpire informazioni dalla figlia, con l'obiettivo di scoprire i dettagli più interessanti di questa nuova amicizia. Maria, invece, sarà molto orgogliosa del regalo che le è stato fatto da Vito e non avrà esitazioni a mostrarlo con fierezza.