Le ultime puntate stagionali de Il Paradiso delle Signore 7 previste entro il prossimo maggio su Rai 1, potrebbero segnare la fine della storia d'amore tra Marco e Stefania.

I due sono stati protagonisti della prima parte della stagione, ma dopo il trasferimento negli Usa qualcosa si è rotto tra i due giovani innamorati, tanto che attualmente stanno vivendo un momento di crisi e non si esclude che possano ritrovarsi a dirsi addio definitivamente. Occorre precisare comunque che si tratta solo di ipotesi, non confermate dalle anticipazioni ufficiali.

La crisi tra Marco e Stefania ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse attualmente su Rai 1, sono state incentrate sul ritorno in scena di Marco.

Il giovane è riapparso a Milano dopo un breve periodo di assenza negli Stati Uniti d'America assieme alla sua amata Stefania.

Tuttavia, il ritorno in città di Marco è avvenuto in solitaria: il ragazzo non è stato accompagnato dalla sua fidanzata, che ha scelto di restare in America.

Nel corso degli ultimi appuntamenti con la soap opera, si è scoperto che la situazione tra Marco e la sua fidanzata non è proprio delle migliori.

Gemma e Marco complici ne Il Paradiso delle signore 7

I due stanno attraversando un momento di crisi e, come se non bastasse, c'è stato anche un riavvicinamento tra Marco e la sua ex Gemma.

Insieme hanno ritrovato il feeling di una volta e, nonostante gli attriti che ci sono stati in passato, sembrerebbe che il giovane nipote della contessa abbia scelto di lasciare da parte tutte le incomprensioni e le paure.

Stefania potrebbe svelare di amare un altro nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Ma i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui, perché nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, si potrebbe scoprire tutta la verità sulla coppia. Non si esclude, infatti, che il motivo di questa crisi e del trasferimento stabile di Stefania in America, possa avere a che fare con un nuovo uomo entrato nella sua vita.

Insomma, il sospetto è che nel corso del finale di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, Stefania potrebbe svelare di amare un altro uomo. La ragazza, quindi, potrebbe decidere di mettere definitivamente la parola "fine" alla sua relazione con il nipote della contessa e in questo modo, dare il via a una nuova fase della sua vita.