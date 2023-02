Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? I colpi di scena non mancheranno e, stando a quanto rivelato in anteprima da Vanessa Gravina, alias la contessa Adelaide, ci sarà spazio per una sparizione misteriosa che non passerà inosservata.

E, a questo punto, non si esclude che nel finale della settima stagione, la contessa e il suo amato Umberto, possano mettere a punto una fuga volontaria insieme.

Adelaide spiazzerà con un colpo di scena nel finale de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a riservare grandi sorprese e colpi di scena: nel corso dei prossimi episodi ci sarà spazio per le vicende di Adelaide che, dopo un primo avvicinamento con Marcello, si lascerà andare sempre più.

Tra i due, infatti, ci sarà un vero e proprio trionfo della passione e alla fine si lasceranno andare, travolti dal sentimento che li unisce e li lega.

Tuttavia, in merito a quello che succederà nel corso delle ultime puntate della settima stagione, l'attrice ha svelato che la sua Adelaide metterà a segno l'ennesimo "colpo di teatro" che non passerà inosservato.

Adelaide esce di scena nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

In pratica, gli spettatori e appassionati de Il Paradiso delle signore si ritroveranno ad assistere ad una uscita di scena a effetto della contessa, che di punto in bianco, farà perdere le sue tracce.

Ebbene sì, Adelaide uscirà di scena nel corso delle ultime puntate della settima stagione, ma l'attrice ha già svelato che il suo ritorno in scena è previsto nel corso degli episodi della prossima serie, in onda da settembre 2023 in poi sempre su Rai 1.

Tuttavia, in questi giorni, ad incuriosire i fan è stato anche Roberto Farnesi: l'attore ha svelato che nel finale della soap ci sarà spazio per un colpo di scena clamoroso che segnerà le sorti del grande magazzino milanese.

Umberto e Adelaide scappano insieme nelle ultime puntate de Il Paradiso 7?

Di cosa si tratta? Al momento l'attore che veste i panni di Umberto Guarnieri ha preferito non sbilanciarsi oltre ma, a questo punto, non si esclude che il commendatore e la contessa, possano essere protagonisti di una fuga d'amore insieme.

In questa settima stagione, i due hanno intrapreso strade diverse dal punto di vista sentimentale e professione, ma resta innegabile la forte attrazione che ancora oggi li lega.

Ecco allora che, in vista degli episodi conclusivi di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, Umberto e Adelaide potrebbero far emergere i loro reali sentimenti e, a quel punto, concedersi una fuga di coppia in gran segreto, per ritrovarsi e tornare ancora più forti di prima nelle nuove puntate dell'ottava stagione.