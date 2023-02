Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma l'1 e 2 marzo 2023 su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, dato che la ragazza si ritroverà al centro dell'attenzione dopo l'improvviso malore che l'ha colpita.

Spazio anche a Vittorio, che nel corso dei prossimi appuntamenti deciderà di dare fiducia a Diletta e accetterà di pubblicare un suo pezzo sulla rivista del Paradiso.

Gemma scopre di essere incinta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 1° marzo 2023 rivelano che Gemma deciderà di sottoporsi a una serie di accertamenti medici.

La Venere si recherà in ospedale per farsi visitare e al termine dei vari controlli riceverà una diagnosi che la lascerà senza parole: Gemma aspetta il suo primo figlio.

Spazio anche alle vicende di Maria, che nel corso dell'appuntamento con la soap opera si ritroverà in grande difficoltà per quanto riguarda le stoffe che deve recuperare per la realizzazione delle sue "creature".

Umberto geloso della contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-2 marzo

In soccorso di Maria arriverà Francesco, che saprà darle subito delle dritte per cercare di arginare questo ostacolo e superare nel migliore dei modi questa difficoltà.

Occhi puntati anche su Umberto: la trama de Il Paradiso delle signore di mercoledì 1° marzo 2023 rivela che il commendatore inizierà a essere insofferente nei confronti del legame speciale che si è venuto a creare tra Marcello e la contessa.

Umberto è consapevole del fatto che tra i due ci sia del tenero e questa situazione non lo farà stare tranquillo.

Possibile che il commendatore sia ancora innamorato della contessa, nonostante la sua relazione con Flora Ravasi?

Nel corso di questo episodio Vittorio comunicherà la sua decisione di dare spazio all'articolo scritto da Diletta sull'educazione sessuale delle ragazze.

Peccato che la reazione di Matilde non sarà delle migliori.

Gemma tace sulla gravidanza: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2 marzo 2023

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 2 marzo: dopo la visita medica Gemma tornerà a casa, ma in un primo momento non avrà il coraggio di confessare ai suoi familiari di essere in dolce attesa.

Maria, invece, si ritroverà a dover fare i conti con una brutta sorpresa: bacchetterà Francesco e lo rimprovererà aspramente per aver preso una iniziativa senza chiedere il suo permesso.

Tra i due si verrà a creare una situazione di gelo, ma alla fine Maria si renderà conto che il figlio di Palma ha agito a fin di bene, dato che il suo scopo era quello di aiutarla in un momento di difficoltà sul lavoro.

Intanto Ezio si ritroverà in una situazione complicata, dato che Gloria continuerà a metterlo alle strette: al momento, però, il padre di Stefania non se la sentirà di fare passi affrettati e non metterà la parola fine alla sua relazione con Veronica, del tutto ignara della tresca clandestina in corso tra i due coniugi.