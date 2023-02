Settimana imperdibile quella de Il Paradiso delle Signore 7 dal 14 al 17 febbraio con le puntate in onda su Rai 1 alle 16:05. Un segreto rimasto nell'ombra per ben diciotto anni cambierà per sempre la vita di Gloria ed Ezio, che partiranno insieme. Durante il viaggio, succederà qualcosa di inaspettato (ma che i telespettatori bramano da tempo). Non andrà altrettanto bene tra Flora e Umberto, visto che il commendatore comincia a titubare quando si parla di organizzare il matrimonio: avrà cambiato idea? Nel frattempo, Maria e Francesco sono sempre più vicini, facendo ingelosire Vito.

Il paradiso delle signore puntate 14-17 febbraio: Umberto preoccupa Flora

Dopo aver scoperto il retroscena su Palazzo Andreani, Flora ha in animo di raccontare tutto a Vittorio. Umberto trema ma, con un'abile opera di convincimento, persuade la sua amata a non proferire parola. In cambio, però, gli chiede qualcosa di molto importante.

Riguardo al matrimonio, Flora e Umberto hanno idee molto diverse. Se la giovane Ravasi freme, Guarnieri sembra invece indietreggiare, che stia cambiando idea dopo aver visto Adelaide e Marcello insieme?

Intanto, Gemma si lascia andare con Carlos, capendo di non avere possibilità con il suo ex fidanzato Marco.

Il paradiso delle signore trame 14-17 febbraio: Maria e Francesco sempre più vicini

Continuando con le anticipazioni Il paradiso delle signore, vedremo Maria fare un regalo a Francesco per ringraziarlo del prezioso aiuto in atelier. I due sembrano aver legato molto e Vito ne è geloso.

A quel punto, Lamantia fa a sua volta un dono speciale a Maria per San Valentino, che le farà battere il cuore.

Il giorno dedicato agli innamorati cambierà per sempre le vite di Ezio e Gloria, dopo che si presenterà al cospetto del signor Colombo Chiara, la donna che Gloria salvò la vita diciotto anni fa, a discapito del bimbo che aspettava e che per questo motivo fu poi costretta a fuggire.

Il paradiso delle signore episodi 14-17 febbraio: il segreto di Gloria

Chiara chiederà ad Ezio di poter incontrare Gloria, le deve confessare qualcosa di molto importante. Ciò che la donna rivelerà a una sconvolta Moreau cambierà per sempre la sua vita: le cose potevano andare diversamente, che cosa è accaduto davvero quella notte?

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore dal 14 al 17 febbraio in onda su Rai 1 e in replica su RaiPlay svelano che Ezio e Gloria partiranno insieme per un viaggio di lavoro.

In quella occasione, Gloria racconterà a Ezio quanto scoperto grazie alla confessione di Chiara e tra i due succederà - finalmente - qualcosa di molto importante. Forse, è arrivato il momento di seguire il cuore.