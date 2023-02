Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretata fra gli altri da Vanessa Gravina (Adelaide), Chiara Russo (Maria) e Giulia Vecchio (Anna). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'ammissione di Marcello al Circolo, sulla gelosia di Tancredi per il rapporto fra Matilde e Vittorio, sulla decisione di Francesco di abbandonare il taglio e cucito e sull'arrivo di San Valentino al Paradiso.

Ludovica aiuta Marcello

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Marcello inizierà a nutrire molti dubbi sulla sua candidatura al Circolo. Umberto e Ferdinando verranno a sapere dell'iniziativa e cercheranno di ostacolarlo. Poco dopo, Marcello scoprirà che la sua ammissione potrebbe essere nelle mani di Ludovica. Dopo essersi preparato un discorso da fare di fronte agli altri soci per invitarli a votarlo, il giovane finirà per improvvisare, riscuotendo molto successo. Contento, Marcello racconterà l'accaduto a Salvatore. Grazie al voto di Ludovica, l'uomo verrà ammesso al Circolo a patto, però, che faccia un periodo di prova su richiesta di Umberto.

Armando vuole aiutare Francesco

Elvira proporrà a Salvo di partecipare ad una gara di ballo con lei. Dopo aver acquistato il giornale "L'eco della sera", Tancredi chiederà aiuto a Matilde per gestirlo. Nel frattempo, Vittorio non riuscirà a trovare la sua creatività per creare una nuova campagna pubblicitaria, arrivando anche all'idea di rinunciare al suo lavoro.

Matilde lo verrà a sapere e tenterà di aiutarlo, dimenticando una cena con Tancredi. Arrabbiato, quest'ultimo chiederà aiuto ad Umberto per allontanare la moglie da Conti. Francesco ribadirà alla madre di non voler cucire più. Nel tentativo di fargli cambiare idea, Armando contatterà il suo mentore per scoprire il motivo per il quale intende chiudere la sua sartoria.

A causa di una consegna di prodotti difettosi, Flora e Maria saranno costretti a cercare una sarta momentanea. Ezio e Gloria cercheranno il personale per la nuova fabbrica di Denim. Umberto si arrabbierà quando scoprirà che la sua migliore dipendente si è candidata per un ruolo nell'azienda del Colombo. A quel punto, Gloria consiglierà ad Ezio di non inimicarsi Guarnieri.

In occasione della avvicinarsi di San Valentino, le Veneri rifletteranno sulla loro vita sentimentale. Ezio vorrebbe organizzare una sorpresa per Veronica, mentre Vito vorrebbe fare un regalo particolare a Maria. Flora scoprirà le bugie di Umberto su palazzo Andreani e ne rimarrà turbata. Vittorio informerà Matilde e Roberto di avere ideato un gioco romantico da svolgere per San Valentino.