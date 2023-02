La nuova settimana de 'Il Paradiso delle Signore' sarà più corta e incomincerà nel giorno di San Valentino. Lunedì 13 febbraio la daily soap di Rai 1 non figura all'interno del palinsesto perché, in tale circostanza, verrà dato spazio alle elezioni regionali in programma in Lombardia e Lazio. E così i fan dovranno portare pazienza fino al giorno dopo. Le anticipazioni promettono suspense a non finire nei giorni 14 e 15 febbraio. In occasione del giorno di San Valentino, Vito vorrà cogliere di sorpresa Maria ma il regalo che il contabile avrà in mente di farle richiederà l'aiuto di una vecchia conoscenza di Marcello.

Mentre nella vita di Gloria Moreau si riaffaccerà la sua ex partoriente, Umberto sarà messo con le spalle al muro da Flora la quale, pur di mantenere il segreto del suo piano, vorrà qualcosa di importante in cambio.

Il Paradiso delle signore, puntata 14/2: un ex detenuto aiuta Vito e Marcello

La trame di martedì 14 febbraio de 'Il Paradiso delle signore' rivela un San Valentino particolarmente emozionante, anche se non sarà rose e fiori per tutti. Ci sarà qualcuno che ne uscirà sconfortato. Umberto inizierà a tremare per il silenzio della sua amata Flora. In realtà, quest'ultima, dopo la recente scoperta del piano di Guarnieri, inizierà ad escogitare qualcosa. In un primo momento, Flora sarà tentata di vuotare il sacco con Vittorio Conti, mettendolo al corrente sulla verità riguardante Palazzo Andreani.

Dall'altro lato, la figlia del defunto Achille Ravasi vorrà sfruttare questo segreto per il proprio tornaconto.

Maria emozionerà Francesco attraverso un regalo volto a ringraziarlo per l'aiuto che il giovane ha fornito all'atelier. Puglisi, inoltre, consiglierà Rizzo di non arrendersi e a dedicare tempo alla sua passione per la sartoria.

Il figlio di Palma ascolterà le parole di Maria? Nel frattempo Marcello rivedrà una sua vecchia conoscenza, Mattia Costa. I due si conobbero tempo fa, quando erano impegnati a scontare la rispettiva pena dietro le sbarre. Il motivo per cui Marcello si rivolgerà all'ex detenuto c'entrerà per lo più con Vito. Siccome il contabile del Paradiso delle signore vorrà sorprendere Maria Puglisi regalandole dei rari fiori, Mattia entrerà in gioco.

Il Paradiso delle signore episodio 15/2: Ezio riceve la visita di Chiara

Nell'appuntamento in programma mercoledì 15 febbraio de 'Il Paradiso delle signore', Veronica sarà incuriosita dalla serata che sua figlia Gemma ha trascorso insieme a Carlos. Mentre Zanatta senior cercherà di carpire maggiori informazioni in merito, Maria non potrà che essere al settimo cielo. Il regalo che Vito ha scovato a fatica farà colpo su Puglisi che lo metterà in risalto.

Marcello, dopo aver ascoltato la descrizione di Elvira circa il suo uomo tipo, spronerà il suo amico Salvatore ad iscriversi all'iniziativa di San Valentino dedicata ai single. Nel frattempo, Flora prenderà una decisione e metterà Umberto di fronte ad un ultimatum.

Lei sarà disposta a tenere per sé il segreto su Palazzo Andreani, ma in cambio i due dovranno convolare a nozze il prima possibile.

Spazio anche ad Ezio e Gloria, nelle prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore'. Una certa Chiara Albani spiazzerà Ezio con una richiesta riguardante Gloria. Si scoprirà che la donna è colei che la madre di Stefania salvò la vita durante il parto.