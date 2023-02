Segreti rivelati, sorprese d'amore, nuovi giochi e molto altro ancora caratterizzerà le puntate de Il Paradiso delle Signore in programma su Rai 1 nei giorni del 10 e dell'11 febbraio. Visto che lunedì 13 la daily soap non è prevista nel palinsesto, i vertici Rai hanno deciso di anticipare quella puntata a sabato 11 febbraio. Se venerdì l'orario della messa in onda è previsto alle ore 16:05, sabato la soap sarà trasmessa alle 15:10 circa. Alla vigilia di San Valentino l'amore sarà nell'aria per i personaggi de Il paradiso delle signore. Ezio e Vito saranno entrambi impegnati a organizzare qualcosa di romantico per le rispettive fidanzate.

A proposito di Ezio, l'uomo avrà un bel daffare con la sua azienda e cercherà di raggiungere un accordo con Umberto. Quest'ultimo, invece, non riuscirà a tenere Flora all'oscuro dai suoi intrecci, visto che verrà scoperto. Preoccupato, il commendatore non esiterà a informare Tancredi dell'accaduto. Intanto Adelaide avrà modo di prendersi cura di Marcello Barbieri.

Il paradiso delle signore puntata del 10/2: Ezio propone un accordo a Umberto

Nell'appuntamento in onda venerdì 10 febbraio, a Il paradiso delle signore le parole di Gloria Moreau avranno efficacia. Una volta resosi conto di aver rischiato di farsi un temibile nemico, Ezio deciderà di fare un passo indietro, sotterrando l'ascia di guerra con il commendatore Guarnieri.

Tuttavia il padre di Stefania non si arrenderà, anzi proporrà a Umberto un accordo particolare: di cosa si tratterà?

Maria ha voluto che Francesco lavorasse nell'atelier, e finalmente il ragazzo si deciderà ad accettare l'impiego e si presenterà presso il negozio milanese. Intanto il gelo piomberà su Tancredi e Matilde a causa di ciò che è accaduto nella serata precedente.

Bramoso di allontanare il più possibile Vittorio da sua moglie, il fratello di Marco si rivolgerà a Umberto per un consiglio. Nel frattempo il commendatore sarà alle prese con i suoi progetti legati alla ristrutturazione di Palazzo Andreani, ma non metterà Flora al corrente di ciò che gli passa per la testa. Peccato che il fiuto della stilista del Paradiso delle Signore la porterà a vederci chiaro, intuendo che il suo futuro sposo le sta nascondendo un segreto.

Il paradiso delle signore trama dell'11/2: Adelaide si prende cura di Barbieri e lo mette in guardia

Nell'appuntamento in onda, in via del tutto eccezionale, sabato 11 febbraio, a Il paradiso delle signore l'amore sarà nell'aria. Manca poco a San Valentino, per questo motivo le Veneri rifletteranno sulle rispettive situazioni sentimentali. Vittorio sarò colto da un lampo di ispirazione, e non esiterà a mettere al corrente Roberto e Matilde della nuova idea che ha avuto per la giornata dell'amore. Il direttore del grande magazzino milanese vorrà organizzare un gioco per i cuori solitari, di cosa si tratterà?

I segreti di Umberto avranno le ore contate. Flora riuscirà a scoprire che cosa ha in mente il suo futuro sposo e non la prenderà granché bene.

La stilista del Paradiso delle Signore sarà a dir poco delusa per la scoperta che farà ed entrerà in crisi con Umberto. La tensione, a quanto pare, sarà talmente forte e non sembrerà destinata a migliorare.

Il commendatore sarà decisamente preoccupato per il fatto di essere stato scoperto e correrà da Tancredi a rivelargli l'accaduto. Mentre Ezio sarà impegnato con l'organizzazione di una romantica sorpresa per Veronica, Vito farà di tutto per rendere felice Maria Puglisi con un pensiero d'amore. Adelaide, nel frattempo, si prenderà cura di Marcello fornendoli dei consigli preziosi per affrontare a testa alta il periodo di prova al Circolo e mettendolo in guardia dalle possibili insidie che lo attendono lungo il cammino.