Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 vedono protagonista il giovane Marco, rientrato in città dopo un breve periodo di assenza.

Questa volta, però, al suo fianco non c'è la fidanzata Stefania: nonostante tra i due fosse scoppiato il grande amore, il giovane nipote della contessa è tornato in città da solo e, in queste puntate, si è riavvicinato alla sua ex fidanzata Gemma.

Un colpo di scena che ha spiazzato i fan della soap opera, molti dei quali stanno puntando il dito contro gli sceneggiatori per le scelte fatte in questa settima stagione.

Marco e Gemma di nuovo vicini nella soap Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, il ritorno di Marco Di Sant'Erasmo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 non è passato affatto inosservato.

Il giovane nipote della contessa è rientrato da solo, a distanza di un breve soggiorno in America, doveva aveva scelto di intraprendere un nuovo percorso di vita assieme alla sua fidanzata Stefania.

A quanto pare, però, il rapporto tra i due ragazzi non sarebbe più idilliaco come un tempo, al punto che Stefania ha scelto di restare in America e lasciar tornare da solo il suo fidanzato.

Ma, a destare grande clamore è anche il riavvicinamento avvenuto tra Marco e la sua ex Gemma: in queste nuove puntate della soap non sono passati inosservati i dialoghi sdolcinati tra i due ragazzi, così come non passerà inosservata la notte che passeranno insieme dopo la festa al Circolo per il rientro del ragazzo.

I fan de Il Paradiso delle signore polemici per il riavvicinamento tra Marco e Gemma

Insomma, Marco e Gemma saranno di nuovo vicini [VIDEO] e ritroveranno quella sintonia e quel feeling di un tempo, al punto che in tantissimi hanno duramente polemizzato contro gli sceneggiatori di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Immediata la reazione dei numerosi spettatori de Il Paradiso delle signore, molti dei quali hanno polemizzato contro la scelta degli sceneggiatori di puntare su un riavvicinamento tra Marco e Gemma in questa settima stagione della soap opera.

"Vi prego, ma cos'è questo cringe trai due?", ha scritto un utente commentando le scene della coppia.

'Toccato il fondo', scoppia la polemica tra i fan de Il Paradiso 7

"Cosa abbiamo fatto di male per assistere a tutto ciò? Io non oso immaginare cosa potrà succedere nelle prossime puntate tra Gemma e Marco", ha commentato un altro spettatore de Il Paradiso delle signore.

"Qui è stato toccato veramente il fondo. Un ritorno di fiamma davvero inutile", ha sentenziato ancora qualcun altro.

"Perché rovinare la coppia Marco-Stefania? Scelte davvero folli", ha scritto un altro spettatore della soap opera puntando il dito contro gli sceneggiatori.