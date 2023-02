Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana targata Giannandrea Pecorelli dal 27 febbraio al 3 marzo svelano che Matilde sembrerà soffrire parecchio dopo aver scoperto cosa realmente prova Vittorio nei riguardi di Diletta. Umberto, intanto, consiglierà all'alleato Tancredi di mettere al corrente la moglie dei loro piani, nel frattempo Frigerio e Conti saranno chiamati a decidere se pubblicare o meno l'articolo sull'educazione sessuale delle ragazze scritto da D'Ambrosio.

Matilde, in merito al progetto del coniuge, opererà una scelta, nel frattempo il legale piemontese penserà bene di rivelare alla stessa tutta la verità dietro ai piani che lui assieme al banchiere intendono attuare. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Matilde potrebbe confessare a Vittorio i piani del marito Tancredi e del banchiere Umberto.

Matilde potrebbe provare ancora dei sentimenti per Vittorio

L'arrivo in città di Tancredi ha irrimediabilmente reso più difficoltosa la frequentazione tra Vittorio e Matilde, situazione che si è aggravata ancor di più per il Direttore del Paradiso delle Signore quando l'avvocato torinese gli ha messo alle calcagna un detective privato.

Inevitabile quindi che, a prescindere dai possibili sentimenti reciproci in ballo, Frigerio e Conti si stiano pian piano allontanando.

A facilitare, per così dire, tale distacco ci sarà anche Diletta, l'ex collega avvenente di Vittorio, della quale quest'ultimo sembrerebbe essere affascinato.

La sofferenza emotiva che, come anticipato, proverà Matilde a causa della vicinanza tra Vittorio e Diletta, inoltre, fa supporre che Frigerio provi ancora qualcosa per l'uomo.

Frigerio potrebbe rivelare a Vittorio i piani di Tancredi e Umberto

Nonostante qualche cena e qualche uscita sporadica, Matilde parrebbe non avere reali intenzioni di tornare assieme a Tancredi e nemmeno di far ritorno in quel di Torino. A fronte di ciò, è possibile ipotizzare come Frigerio non sarebbe d'accordo coi piani segreti del marito e del commendatore Guarnieri e, di conseguenza, sarebbe disposta a cercare un modo per fermare l'avvocato e il banchiere, specialmente se i progetti di quest'ultimi dovessero danneggiare Vittorio.

Più che seguire i piani di Tancredi e divenire complice del coniuge, sembrerebbe più plausibile per Matilde rivelare a Vittorio i progetti segreti del legale e del commendatore. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Frigerio darebbe una chiara dimostrazione a Conti di potersi fidare in toto di lei.