Grandi sorprese in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, la popolare soap opera del primo pomeriggio, in grado di appassionare milioni di spettatori in daytime.

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime settimane di messa in onda rivelano che ci sarà spazio per uno dei ritorni più attesi di questa stagione: quello di Agnese Amato.

Spazio anche alle vicende di Adelaide che, sul finale della settima stagione, metterà a segno l'ennesimo colpo di scena che non passerà affatto inosservato.

Agnese rientra in città: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Agnese.

La donna era uscita di scena all'inizio di questa settima serie, dopo aver saputo che sua figlia Tina era alle prese con una gravidanza difficile, che rischiava di compromettere la nascita del suo bambino.

A quel punto, da vera "mamma chioccia", la donna scelse di lasciare Milano, la sua famiglia e l'amato Armando, per trasferirsi da Tina a Londra e darle tutto il supporto necessario.

Adesso, però, Agnese sta per tornare di nuovo in scena: l'attrice Antonella Attili è rientrata sul set per il gran finale di questa settima stagione.

Agnese torna da Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Agnese, quindi, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, avrà modo di ricongiungersi con la sua famiglia e ritrovare così il suo amato Armando Ferraris.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché una volta rientrata in città, la donna scoprirà anche la notizia del trasferimento della sua amica Palma che, in sua assenza, ha occupato proprio la casa di Agnese.

Quale sarà la reazione della sarta del grande magazzino milanese? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Occhi puntati anche sulle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà al centro dell'ennesimo intrigo che non passerà inosservato.

Adelaide sparisce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, tra Adelaide e Marcello si accenderà la fiamma della passione travolgente e i due si lasceranno andare più volte a momenti di intimità.

Ma, come svelato da Vanessa Gravina in una recente intervista, i fan e spettatori della soap opera dovranno prepararsi anche ad un colpo di scena che non passerà affatto inosservato.

Adelaide, infatti, sparirà nel nulla nel finale di questa settima stagione: una uscita ad effetto che, tuttavia, non sarà un addio definitivo, dato che la presenza dell'astuta contessa Di Sant'Erasmo è già confermata nella prossima stagione della soap opera.